Heineken oferece oportunidades de emprego em várias regiões do Brasil

A Heineken, uma das maiores cervejarias do mundo, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas e localidades do Brasil. A empresa, que está em constante crescimento, busca profissionais qualificados e engajados para integrar sua equipe e contribuir para o sucesso da marca.

Heineken abre novas vagas de emprego pelo país

Além de uma ótima oportunidade de carreira, os funcionários da Heineken têm acesso a uma série de benefícios. Entre eles, estão plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio-creche, participação nos lucros e resultados, entre outros. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Coordenador de Distribuição;







Supervisor de Produção;







Analista de Marketing;







Coordenador de Vendas;







Analista de Recursos Humanos;







Especialista em Qualidade;







Gerente de Supply Chain;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Analista Financeiro;







Analista de Logística;







Engenheiro de Manutenção;







Supervisor de Trade Marketing;







Gerente de Planejamento Comercial;







Analista de Projetos.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

As vagas são para diferentes localidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, entre outras. Para conferir a descrição completa das vagas e se candidatar, veja as informações, a seguir.

Como se candidatar

As vagas da Heineken estão disponíveis no portal 123empregos, onde é possível se candidatar diretamente. Basta acessar o site, selecionar a vaga desejada e preencher o cadastro com seus dados pessoais e profissionais. É importante destacar que o processo seletivo é totalmente online, desde a candidatura até a seleção final.

Sobre a Heineken

A Heineken é uma empresa de origem holandesa, fundada em 1864. Atualmente, é uma das maiores cervejarias do mundo, com presença em mais de 190 países. No Brasil, a companhia está presente desde 2010, quando adquiriu a cervejaria Schincariol. Desde então, a empresa vem investindo em novas fábricas e tecnologias para expandir seus negócios no país.

A Heineken tem como valores a qualidade, inovação, paixão, respeito e responsabilidade. A empresa acredita que seus funcionários são o grande diferencial para alcançar seus objetivos e, por isso, investe em treinamentos e desenvolvimento de carreira. Além disso, a companhia é comprometida com o meio ambiente e com a sociedade, por meio de diversas ações sustentáveis e de responsabilidade social.

