Henry Cejudo convoca Merab Dvalishvili para o UFC Boston, Dvalishvili responde

Henry Cejudo parece ter tomado uma decisão sobre seu futuro como lutador.

O ex-campeão de duas divisões voltou de uma pausa de três anos no último sábado no UFC 288 e, apesar de um grande esforço em sua luta de retorno, Cejudo acabou no lado errado de uma decisão dividida para o atual titular peso galo Aljamain Sterling. Depois disso, Cejudo, de 36 anos, não se comprometeu se voltaria a competir ou voltaria a se aposentar.

Na segunda-feira, Cejudo fez uma postagem no Instagram indicando que não está se aposentando e, em vez disso, pretende enfrentar o principal candidato do peso galo Merab Dvalishvili, um amigo próximo e parceiro de treinamento de Sterling.

Veja a postagem abaixo.

“Essa merda está longe de terminar”, escreveu Cejudo. “[Dana White] Eu quero [Dvalishvili’s] cabeça em um prato.”

Cejudo marcou a postagem com a hashtag #UFCBoston, sugerindo que a luta aconteceria em um card em Boston no dia 19 de agosto. O comentarista do UFC Jon Anik confirmou que a data e o local estão em andamento durante a transmissão do UFC 288 no sábado.

Caso o confronto seja feito, uma vitória colocaria Cejudo de volta na disputa pelo título depois que ele recebeu uma chance imediata contra Sterling, apesar de se aposentar em 2020. Cejudo conquistou o ouro do UFC no peso galo e peso mosca durante sua corrida inicial com a promoção, derrotando uma litania de nomes importantes, incluindo Dominick Cruz, Demetrious Johnson, TJ Dillashaw, Marlon Moraes e Sergio Pettis.

Dvalishvili está atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas, empatando a sequência mais longa da divisão com Sterling. Embora ele tenha eliminado vários competidores para subir na classificação, o arco de sua carreira é complicado pelo fato de que ele e Sterling juraram não lutar um contra o outro.

Ele até protegeu Sterling no último sábado, quando o presumido candidato número 1, Sean O’Malley, entrou no octógono para enfrentar Sterling. Dvalishvili se esgueirou por trás de O’Malley e roubou sua jaqueta, quase provocando uma confusão.

Atualizar: Dvalishvili respondeu recentemente no Twitter.