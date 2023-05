Henry Cejudo diz que está no MMA Mt. Rushmore com vitória sobre Aljamain Sterling

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Henrique Cejudo acredita que está a uma vitória de garantir uma vaga como um dos quatro maiores lutadores do MMA – juntando-se a lendas Demetrius Johnson, Jon Jonesdar Anderson Silva — e tudo o que resta a fazer é vencer o campeão Aljamain Sterling.

Triple C, de 36 anos, juntou-se Babcock no “TMZ Sports” programa de TV (vai ao ar durante a semana em FS1) … onde ele falou sobre seu retorno ao octógono após 3 anos afastado, e o que uma vitória significaria para seu legado.

“Acho que isso me coloca no Monte Rushmore do MMA. Provavelmente não sou melhor que Demetrious, Jon Jones ou Anderson Silva, mas acho que isso me coloca no quarto lugar”, disse Henry.

“Acho que isso me coloca em uma liga, sou campeão de duas divisões, campeão olímpico. Volto três anos depois, acredito de coração que sou o maior atleta de combate de todos os tempos, só pelo meu currículo , só pelos meus elogios, mas acho que essa luta aqui me coloca no Monte Rushmore.”

Claro, Henry não lutou desde ele bateu o lendário Dominick Cruz no UFC 249 em maio de 2020. Ele estava em meio a uma sequência de 6 vitórias consecutivas, incluindo derrotas sobre Mighty Mouse, Marlon Moraesdar TJ Dillashaw.

FYI, Cejudo ganhou uma medalha de ouro olímpica na luta livre em 2008 em Pequim.

Agora, Henry tentará ganhar aquele lugar no Monte. Rushmore… com uma vitória sobre o peso-galo Aljamain Sterling no UFC 288 em 6 de maio.

Se ele passar por Aljo, Henry diz que gostaria de lutar contra o rival “sujo Q-tip Ronald Meth-Donald”Suga’ Sean O’Malley.

Depois de fazer tudo isso, Cejudo acredita que há um caminho para se tornar o maior de todos os tempos. Para isso, ele acredita que precisa vencer o atual rei do peso por peso Alex Volkanovsky para um terceiro cinturão… o que nunca foi feito antes.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com