Henry Cejudo explica por que nunca trabalharia com Conor McGregor, mas ainda oferece conselhos para consertar o que está errado

Durante seu hiato de três anos na aposentadoria, Henry Cejudo silenciosamente se tornou um dos melhores treinadores do MMA enquanto trabalhava com lutadores como Jon Jones, Jiri Prochazka e até mesmo o ex-oponente Demetrious Johnson.

Cejudo recebeu vários atletas altamente elogiados para treinar e aprender em sua academia no Arizona, mas a porta permaneceria fechada se o astro do UFC Conor McGregor viesse visitá-lo. Por mais que ele possa estar interessado em trabalhar com o ex-campeão do UFC em duas divisões enquanto se prepara para seu próprio retorno à ação contra Michael Chandler após uma fratura devastadora na perna sofrida em sua última luta, Cejudo diz que a ponte foi queimada depois que comentários ofensivos foram feito para pessoas próximas a ele.

“Não, [I wouldn’t coach him]”, disse Cejudo durante o media day do UFC 288. “Eu acho que ele ofendeu muitos dos meus bons amigos.

“No começo, sim, eu meio que odiava o Conor e depois me tornei um fã como você sabe, esse cara me conquistou. Mas acho que ele levou as coisas longe demais. Falando sobre Khabib [Nurmagomedov’s] pai depois que ele faleceu. Ligando para meu gerente [Ali Abdelaziz] um rato, um terrorista, tudo isso. Para mim, eu entendo esportes, eu entendo o lado do entretenimento, mas isso é um pouco demais para mim.”

Antes considerado talvez o maior falador de lixo nos esportes de combate, McGregor tornou as coisas muito mais pessoais em sua rivalidade com Khabib Nurmagomedov com vários comentários direcionados à sua família.

McGregor também fez o mesmo por sua trilogia com Dustin Poirier, depois de mencionar constantemente sua esposa durante as brincadeiras pré-luta que levaram ao evento.

De acordo com Cejudo, ele simplesmente não poderia trair os relacionamentos que construiu com pessoas como Nurmagomedov ou seu empresário para ajudar McGregor a se preparar para uma luta.

“Ele respondeu a muitas das minhas coisas, quando eu fiz avarias nele”, disse Cejudo. “Eu sei que ele gostaria, mas eu simplesmente não podia. Eu não poderia fazer isso com Khabib nem com Ali.”

Ele pode nunca querer treinar McGregor pessoalmente, mas Cejudo ainda lhe ofereceu alguns conselhos depois de passar um tempo analisando as filmagens de luta para seu canal no YouTube.

Cejudo acredita que a maior derrota de McGregor em atuações recentes, onde ele acumulou apenas um recorde de 1-3 em suas últimas quatro lutas, se resume a agressão versus contra-ataque.

“Eu fiz um feedback de luta sobre ele – se ele fosse esperto, ele assistiria”, disse Cejudo. “Acho que a maior coisa que Conor poderia fazer é ajustar sua postura. Ele é muito pesado na perna dianteira. Ele não é um atacante. Conor antecipa e contra-ataca bem. Comece a trazer pessoas para você. Observe quando ele começou a ficar um pouco agressivo demais, ele começou a entrar muito para a frente e as pessoas começaram a entender seu blefe.

“Ele joga muito poder e acho que ele precisa voltar à sua analogia de precisão vence poder. Mas sua distância está errada agora, sua posição está errada.

Resta saber se McGregor vai ouvir enquanto ele antecipa um eventual retorno contra Chandler no final deste ano, depois que os pesos-leves se enfrentaram pela primeira vez como treinadores na próxima temporada do The Ultimate Fighter, que deve ser lançado em 30 de maio.