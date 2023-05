Henry Cejudo quer ‘pirralho privilegiado’ Sean O’Malley após o UFC 288, mas o objetivo final é Alexander Volkanovski

Henry Cejudo não está voltando da aposentadoria apenas para recuperar o título do peso-galo do UFC.

Em vez disso, o medalhista de ouro olímpico de 2008 tem um plano ambicioso não apenas para derrotar Aljamain Sterling no UFC 288, mas também para defender o título contra Sean O’Malley antes de fazer sua tão discutida mudança até 145 libras, com a esperança de se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC. É uma agenda lotada depois de três anos afastado, mas Cejudo diz que não pode mais ficar parado e ver o que ele considera um talento abaixo do padrão continuar sendo apontado como o melhor do mundo.

“[I came back] porque é dinheiro fácil”, disse Cejudo na quarta-feira no UFC 288 media day. “Eu vi esses caras lutarem depois de treinar alguns dos melhores caras do mundo – [Jon] Jones, Demetrious Johnson, Zhang Weili, Deiveson Figueiredo, Jiri Prochazka — comecei a entender um pouco mais o meu talento.

“Eu sei que há uma janela. Eu sei que há uma lacuna onde eu realmente tenho que dizer adeus. Tenho 36 anos ou 36 anos de idade e me sinto bem. Eu me sinto muito bem. Eu amo o desafio. Eu amo que as pessoas vão duvidar de mim. Acho que essa é outra razão pela qual estou de volta também. Eu amo ser o azarão como sempre fui minha vida inteira, e acho que é por isso. E eu pessoalmente acho que Aljamain é uma merda.”

Apesar de sua atitude desdenhosa em relação a Sterling como adversário, Cejudo acredita que está enfrentando um desafio mais difícil do que qualquer outro campeão do passado voltando de uma longa pausa semelhante.

Os dois melhores exemplos são Jon Jones, que voltou de um hiato de três anos e despachou Ciryl Gane para se tornar o campeão peso-pesado do UFC, e Georges St-Pierre, que voltou de quatro anos afastado para derrotar Michael Bisping e conquistar o cinturão dos médios.

“Com todo o respeito, e eu amo Jon, mas não era Francis Ngannou”, disse Cejudo. “Eu amo St-Pierre, acho ele ótimo, mas [Michael Bisping] — aquele não era o melhor cara do mundo naquela época, com todo o respeito. Ele escolheu o adversário certo.

“Estou chegando e estou literalmente pegando o cara nº 1 do mundo, que por acaso é Aljamain, e adoro esse desafio.”

Se tudo correr bem na noite de sábado, Cejudo não pretende fazer outra longa pausa. Ele tem objetivos que quer alcançar e o tempo não espera por ninguém neste esporte.

Do jeito que está, O’Malley já foi nomeado o próximo contendor nº 1 no peso galo, e é por isso que Cejudo aguarda ansiosamente a chance de enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. A partir daí, Cejudo pensa no seu objetivo final, que é ser campeão tricampeão com o confronto direto contra o rei dos penas, Alexander Volkanovski.

“Eu não me importaria com dois ajustes antes de enfrentar Alexander Volkanovski”, disse Cejudo. “Sean O’Malley, ele é aquele cotonete sujo, ele é um pirralho privilegiado. Acho que todos sabemos disso, e vou machucá-lo. Mas as primeiras coisas primeiro, Aljamain é o primeiro. Eu sei que ele está confiante, mas sei lá no fundo que ele me respeita um pouco demais. Ele vai ver aquele competidor assim que o cage fechar, ele vai olhar nos meus olhos e vai ver do que eu sou feito. Sean O’Malley é o próximo e eu gosto dessa luta. Eu amo o fato dele ser alto, eu amo o fato dele ser popular, e eu vou machucar aquele cara.

“Agora mesmo [after UFC 288], eu quero O’Malley. Certifique-se de que ele ouça isso – eu o quero imediatamente. Eu quero tirar pelo menos cerca de um mês de folga e então bum, UFC, prepare-se. Vamos configurá-lo e vamos fazê-lo em Boston. Vamos fazer no quintal dele. Aquele aspirante a americano. Vamos fazer isso em Boston.”

Além de sua classificação na divisão, O’Malley também é indiscutivelmente a luta de maior destaque para qualquer um no peso galo agora, graças à sua popularidade e poder de atração – um fato que Cejudo obviamente entende.

Depois que Cejudo marca esse item de sua lista, ele quer dar a Volkanovski toda a sua atenção, porque essa é uma luta que ele queria antes mesmo de chamá-la de carreira em 2020.

“Esse é o maior desafio e é isso que eu quero”, disse Cejudo. “Eu tenho ‘Aljo’, O’Malley, e depois vou atrás de Volkanovski – e eu o quero na Austrália. Eu o quero em seu próprio quintal.

“Posso falar de todas essas coisas, posso chamá-lo de ‘Alexander the Average’, mas conheço as habilidades, o jogo técnico. Ele sabe que eu conheço o jogo técnico, e é por isso que ele vai atrás de mim. [to beat Sterling]. Eu sei que respeito suas ferramentas. Eu gosto de assistir um cara assim porque é tipo, eu sei o que ele está fazendo. Se há alguém em quem estou realmente pensando [fighting] – Eu sei que estou lutando contra Aljamain – é Volkanovski.”

Antes de mais nada, Cejudo quer disputar os dois primeiros pesos-galos do UFC, mesmo que não veja nenhum deles como uma ameaça séria, e então quer despachar Volkanovski para gravar oficialmente seu nome no recorde de todos os tempos. livros.

“Eu vejo [Sterling] como uma luta preparatória”, disse Cejudo. “Eu vejo ele e O’Malley como uma luta de preparação. Eu quero aquela cinta peso-pena.

“Você pode não gostar da minha personalidade, pode não gostar da persona, pode não gostar do constrangimento, mas com certeza vai me respeitar e me colocar na montanha GOAT. Após uma aposentadoria de três anos, o que Jones fez, o que [Georges] St-Pierre fez, isso é o Monte Olimpo. Não estou apenas tentando derrotar Aljamain Sterling, mas também dominá-lo. Ele não vai passar de três rodadas.