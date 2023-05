Henry Ruggs concorda em passar de 3 a 10 anos na prisão em caso de DUI, juiz decidirá a seguir

Henry Ruggs concordou com um acordo judicial com os promotores em seu caso DUI … e agora, ele pode passar a próxima década de sua vida atrás das grades se um juiz assinar o acordo.

Ruggs falou brevemente na audiência, dizendo que concordou com todos os detalhes do acordo traçado.

Agora, espera-se que um juiz decida sobre o acordo em outra audiência na próxima semana. Se o juiz não concordar com as estipulações, os advogados de Ruggs disseram que o acordo permite que seu cliente retire as confissões de culpa e prossiga com o julgamento.

Conforme relatamos, Ruggs foi inicialmente atingido por quatro crimes e uma contravenção no caso … depois que os promotores dizem que ele batido embriagado seu Corvette na parte de trás do Tina Tintor Toyota Rav4, matando ela e seu cachorro.

De acordo com os promotores, Ruggs foi viajando a 156 MPH pouco antes do acidente … com um nível de álcool no sangue que era o dobro do limite legal.