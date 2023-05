Henry Ruggs passará de 3 a 10 anos na prisão após juiz aceitar acordo judicial

Henry Ruggs será oficialmente condenado a 3 a 10 anos atrás das grades no final deste verão … depois que um juiz aceitou formalmente seu acordo judicial na manhã de quarta-feira.

A ex-estrela do Las Vegas Raiders compareceu ao tribunal para se declarar culpado de uma acusação de DUI resultando em morte e uma acusação de homicídio culposo após chegando a um acordo com autoridades no início deste mês.