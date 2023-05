Henry Ruggs se declara culpado de dirigir embriagado a 251 km/h em acidente que matou uma mulher e pode pegar 10 anos de prisão

Fantigo wide receiver do Las Vegas Raiders Henrique Ruggs III se declarou culpado de dirigir embriagado e excesso de velocidade no acidente que matou uma mulher de 23 anos em novembro de 2021.

O jovem de 24 anos chegou a um acordo judicial com os promotores para evitar julgamento com sua confissão de culpa. Ele deve receber sua sentença em 9 de agosto, que pode variar de três a 10 anos de prisão.

tapetes enfrentou cinco acusações pelo acidente em que bateu seu Corvette a 251 quilômetros por hora na traseira do carro da mulher.

No momento do acidente, o wide receiver nascido no Alabama tinha um nível de álcool no sangue de 0,16 por cento, o dobro do limite legal no estado de Nevada.

Condado de Clark, promotor distrital de Nevada Steven Wolfson disse estar satisfeito com o acordo de delação premiada com os advogados do jogador, David Chesnoff e Ricardo Schonfeld.

“Este resultado alcançou nossos três objetivos mais importantes: condenar Henry Ruggs da acusação mais rigorosa permitida pela lei de Nevada por dirigir embriagado, enviar Henry Ruggs para a prisão e eliminando sua capacidade de apelar de sua condenação e sentença de prisão”, explicou o promotor.

Steven Wolfson destacou a importância de visualizar e fazer justiça para a família de Tina, nome da mulher que perdeu a vida no incidente.

“Os familiares de Tina são as pessoas mais importantes neste processo; eu os encontrei várias vezes antes de chegar a esta resolução”, disse. Wolfson disse.

Após o acidente, Henry Ruggs foi colocado sob rigoroso monitoramento eletrônico e teste de álcool.

Henry James Ruggs é um ex-campeão de futebol americano universitário do Crimson Tide. No draft de 2020, o Las Vegas Raiders selecionou-o na primeira rodada.