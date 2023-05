Henry Schein Oferece Novas Oportunidades de Emprego – Confira os Cargos Disponíveis!

A renomada empresa Henry Schein, líder global no fornecimento de soluções e serviços para a área de saúde, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diferentes regiões do país.

Com um compromisso constante com a excelência e o cuidado com seus colaboradores, a companhia oferece benefícios atraentes e oportunidades de crescimento profissional.

Se você está em busca de uma carreira promissora no setor da saúde, confira as vagas disponíveis e como se candidatar.

Henry Schein abre vagas de emprego pelo país

A companhia é reconhecida por oferecer benefícios excepcionais aos seus colaboradores, valorizando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Os funcionários desfrutam de um ambiente de trabalho colaborativo e estimulante, além de uma série de vantagens, como:

Plano de saúde abrangente;







Plano odontológico;







Programas de bem-estar;







Horário flexível;







Oportunidades de treinamento e desenvolvimento;







Plano de previdência privada;







Licença parental remunerada;







Programas de reconhecimento e incentivo.

Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na Henry Schein:

Analista de Marketing Digital;







Coordenador de Vendas;







Especialista em Logística;







Técnico de Suporte Técnico;







Representante de Vendas Externas;







Gerente de Contas;







Assistente Administrativo;







Desenvolvedor de Software;







Analista Financeiro;







Consultor de Implantes Dentários;







Supervisor de Logística;







Especialista em Atendimento ao Cliente;







Técnico em Manutenção de Equipamentos Médicos;







Especialista em Treinamento e Desenvolvimento.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: Aurora Coop abre mais de 50 vagas de emprego pelo país

Sobre a Henry Schein

Fundada em 1932, a Henry Schein tem se destacado como uma das principais fornecedoras de produtos, serviços e soluções para a área de saúde em todo o mundo. Com uma ampla gama de produtos e um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação, a empresa se consolidou como referência no setor.

Como se candidatar?



Você também pode gostar:

As vagas da Henry Schein estão disponíveis no portal 123empregos, uma plataforma renomada de busca de empregos. Para se candidatar, basta acessar o site e realizar uma busca utilizando o nome da empresa ou o cargo desejado.

Ao encontrar a vaga desejada, clique em “Candidatar-se” e siga as instruções fornecidas. É importante preencher o formulário de candidatura com atenção e fornecer todas as informações solicitadas.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.