Hiba Abouk deslumbra as estrelas de Hollywood sem Achraf Hakimi

Aatriz Hiba Abouk encantou fãs e colegas com sua aparência, ao mesmo tempo em que aparece regularmente nas notícias, graças à sua separação Achrafi Hakimi.

O lateral do Paris Saint-Germain foi acusado de estupro e, embora nada tenha sido provado ainda, a dupla se separou porque ele estava claramente sendo infiel.

Outras manchetes foram feitas quando surgiu que Juiz na verdade, tinha todos os seus bens no nome de sua mãe.

Isso significa que, quando o casal se divorciar, haverá muito pouco para Abouk adquirir em comparação com o que se pode esperar nesta situação.

Ela provavelmente não vai se importar, já que é uma atriz de sucesso por si só e parece estar bem sem o marroquino.

Há um ano ela se apresentava no Festival de Cinema de Cannes na companhia de Hakimi e agora ela está fazendo isso sem ele, após a separação.

No Festival de Cinema de Cannesuma das mais prestigiadas do mundo, ela deslumbrou todos os presentes com seu visual, que não passou despercebido em nada.

Abuk e Ashraf têm dois filhos juntos e ainda estão em processo de divórcio, depois que decidiram viver suas vidas separadamente há alguns meses.

Isso não impede a atriz de aproveitar momentos como o Festival de Cinema de Cannes para se mostrar ao mundo.

Abouk partilhou nas suas redes sociais várias imagens do festival, bem como um bilhete para o filme ‘Assassinos da Lua das Flores’.