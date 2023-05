Hiba Abouk: Eu era mais conhecido que Achraf Hakimi, é um mundo misógino

Tprocesso de divórcio entre a atriz Hiba Abouk e jogador de futebol Achrafi Hakimi está ganhando as manchetes nas últimas semanas, por causa das aparentes reivindicações econômicas da estrela de ‘O Príncipe’. A mídia francesa informou que ela está pedindo 10 milhões de euros ao PSG jogador, embora ele só esteja pensando em dar 2m.

Comentários nas redes sociais criticaram Abouk. Assim, o programa ‘Salvame’ entrou em contato com ela. Maria Patino enviou a seguinte reflexão a Abouk por meio de uma mensagem em seu celular: “É incrível que eles considerem você motivado financeiramente.”

Resposta de Hiba Abouk

A atriz, mãe de dois filhos do casamento com Achrafirespondeu a esses comentários de maneira clara e contundente.

“É um mundo machista e misógino considerando que quando começamos nosso relacionamento ele não ganhava dinheiro e eu era mais conhecido que ele. Imagina isso”, disse Abouk.

De qualquer forma, a ainda esposa do jogador de futebol tem se mostrado tranquila diante das críticas que vem recebendo por suas aparentes exigências econômicas no divórcio.

“O bom é que não me comove mais com o que falam”, disse ela. “Quero ser discreta para que amanhã não afete nossa família. Confio na justiça e no bom senso, que estão do meu lado.”

A disputa legal entre Hiba Abouk e Achraf Hakimi

O futebolista colocou todos os seus bens em nome da mãe que, por sua vez, lançou duras críticas ao Abouk.

“Se meu filho não fizer isso, ele não pode se livrar dessa mulher”, explicou Vendendoque alegou desconhecer completamente a mudança do filho.

Este regime implica que o casamento, em caso de divórcio, divida a riqueza gerada a partir do momento em que se estabelece o vínculo. Além disso, Aboukadvogados da Lecturas, segundo Lecturas, estão considerando processar Juiz por crime de estelionato por ter incluído sua mãe como beneficiária de sua fortuna.

Achraf Hakimi, acusado de um suposto estupro

O lateral-direito é acusado de estuprar uma jovem de 24 anos. O internacional supostamente abusou sexualmente da garota em sua casa perto de Paris. A comitiva do jogador comentou que o futebolista considera este processo uma tentativa de extorsão.

Por sua vez, Abouk quase não se pronunciou sobre esta situação, embora em declarações prestadas há um mês tenha assinalado que estaria sempre “do lado das vítimas” e confiado que a justiça cumprirá bem o seu papel.