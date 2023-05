Hogwarts Legacy Save File and Config Location (2023)

Hogwarts Legacy é um famoso jogo baseado na história da série Harry Potter. Os fãs da série Harry Potter têm demonstrado um grande interesse no jogo e estão ansiosos para concluí-lo o mais rápido possível. Há muitas coisas interessantes que você pode fazer no Legado de Hogwarts. Porém, ao começar a cumprir as missões, um dos receios que você terá são os dados do jogo. Muitos usuários enfrentaram o problema em que os dados do jogo Hogwarts Legacy foram excluídos do Local de salvamento do Legado de Hogwarts. Alguns arquivos de configuração também foram excluídos do Hogwarts Legacy Config Location.

Devido à exclusão do arquivo, os usuários devem começar a completar as longas missões novamente. A maioria dos usuários relatou que os arquivos do jogo foram excluídos porque seu antivírus ou algum vírus os afetou. Estas são algumas razões comuns que podem acontecer a qualquer pessoa a qualquer momento. A maioria dos jogadores que estão jogando agora estão preocupados com os dados do jogo Hogwarts Legacy. Mas você sabia que pode facilmente criar um backup para os dados do jogo Hogwarts Legacy com a ajuda de Local de salvamento do Legado de Hogwarts? Estamos aqui com um guia para listar os passos que você deve seguir para encontrar o Local de salvamento do Legado de Hogwarts e localização de configuração do legado de Hogwarts. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Por que você deve saber o local de salvamento do legado de Hogwarts?

Se você é um jogador, deve estar pensando por que é importante para você conhecer o Local de salvamento do Legado de Hogwarts. Para quem não sabe, muitos motivos estão disponíveis para o mesmo. Vamos listá-los abaixo para que você possa entender por que você deve saber Local de salvamento do Legado de Hogwarts.

Cópia de segurança: Se você conhece o Local de salvamento do Legado de Hogwarts , você pode facilmente criar um backup manual para os dados do jogo. Muitos usuários relataram que os arquivos salvos do legado de Hogwarts foram excluídos pelo antivírus ou podem ser afetados devido ao vírus. Portanto, se isso acontecer com você, não precisa se preocupar, pois você já criou o backup do Local de salvamento do Legado de Hogwarts .

Restaurar: Se os arquivos do jogo foram excluídos por qualquer motivo e você não pode restaurar os dados do jogo anterior, você pode usar o backup criado manualmente para restaurar os dados do jogo facilmente. Milhares de usuários tentaram isso e conseguiram restaurar os dados do jogo com a ajuda de arquivos de backup criados manualmente.

Se os arquivos do jogo foram excluídos por qualquer motivo e você não pode restaurar os dados do jogo anterior, você pode usar o backup criado manualmente para restaurar os dados do jogo facilmente. Milhares de usuários tentaram isso e conseguiram restaurar os dados do jogo com a ajuda de arquivos de backup criados manualmente. Solução de problemas: O Local de salvamento do Legado de Hogwarts e o Config Location pode ajudá-lo a solucionar problemas do jogo. Às vezes, o jogo pode começar a congelar ou travar; então, você pode usar esses arquivos para corrigir o problema renomeando-os ou excluindo-os.

O e o Config Location pode ajudá-lo a solucionar problemas do jogo. Às vezes, o jogo pode começar a congelar ou travar; então, você pode usar esses arquivos para corrigir o problema renomeando-os ou excluindo-os. Modificando: Você também pode modificar o jogo com a ajuda de Local de salvamento do Legado de Hogwarts e Localização de configuração. Você precisa adicionar suas configurações aos arquivos para modificar as alterações personalizadas.

Hogwarts Legacy Save File e Config Location 2023

Os jogadores estão procurando o Hogwarts Legacy Save and Config Location. Os usuários estão interessados ​​em saber a localização porque o arquivo salvo e o arquivo de configuração podem ajudá-los muito a fazer várias coisas com o jogo. Às vezes, você pode não conseguir jogar devido a vários problemas, como travamento, congelamento etc.

Nesse momento, você pode resolver facilmente esses problemas personalizando o arquivo de configuração e os arquivos de jogo salvos. No entanto, para fazer isso, você deve saber a localização exata do Hogwarts Legacy Save and Config Location. O Hogwarts Legacy está disponível para jogadores em diferentes lojas de jogos com base nos diferentes dispositivos de jogos. vamos listar os Local de salvamento do Legado de Hogwarts e localização de configuração para todos eles; verifique-os abaixo.

Localização do salvamento do Legado de Hogwarts 2023

vamos listar os Local de salvamento do Legado de Hogwarts para as lojas de jogos abaixo. Portanto, siga as etapas corretas se desejar obter o local de salvamento dos dados do jogo Hogwarts Legacy.

PC

Você deve seguir os passos abaixo para chegar ao Local de salvamento do Legado de Hogwarts. Também listamos o local exato para o Localização do salvamento do Legado de Hogwarts 2023 abaixo.

Local Disk (C:)> Users> "Your Username" > AppData > Local > Hogwarts Legacy > Saved > SaveGames

Em primeiro lugar, abra este pc .

. Agora, vá para Disco Local C .

. Depois disso, visite o Usuários pasta e escolha o seu Nome de usuário .

pasta e escolha o seu . Clique duas vezes no Dados do aplicativo . Se não estiver visível, faça o Exibir configurações de itens ocultos .

. Se não estiver visível, faça o . Depois disso, abra o Local pasta e veja o Legado de Hogwarts Pasta.

pasta e veja o Pasta. Agora, vá para Salvou e depois para SalvarJogos.

Sony PlayStation 4/5

Se você estiver usando o PlayStation para jogar, siga as etapas listadas abaixo para abrir o Local de salvamento do Legado de Hogwarts.

Primeiro de tudo, abra a tela inicial.

Vá para o ícone do jogo.

Agora, selecione “ Carregar/Baixar dados salvos .”

.” Depois disso, clique em Carregar tudo .

. Você tem que clicar em Download se você quiser baixar os dados salvos.

se você quiser baixar os dados salvos. Selecione os dados que deseja baixar.

Vá para Configurações > Gerenciamento de dados salvos no aplicativo > Dados salvos no armazenamento do sistema > Legado de Hogwarts.

Xbox One/Série X|S

Se você estiver usando os consoles Xbox para jogar, siga as etapas listadas abaixo para abrir o local do arquivo salvo do legado de Hogwarts.

Vou ao Meus jogos e aplicativos .

. Escolher Legado de Hogwarts .

. Selecione Gerenciar jogos e complementos .

. Clique em Dados salvos .

. Agora, vá para Configurações > Sistema > Armazenar > Gerenciar armazenamento > Legado de Hogwarts.

Hogwarts Legacy Config Localização 2023

Listaremos o local de configuração do legado de Hogwarts para as lojas de jogos abaixo. Portanto, siga as etapas corretas se desejar obter o local de salvamento dos dados do jogo Hogwarts Legacy.

PC

Você deve seguir as etapas abaixo para chegar ao Hogwarts Legacy Config Location. Também listamos a localização exata do Hogwarts Legacy Save Config 2023 abaixo.

Local Disk (C:) > Users> Your Username > AppData > Local > Hogwarts Legacy > Saved > Config > WindowsNoEditor

Em primeiro lugar, abra este pc .

. Agora, vá para Disco Local C .

. Depois disso, visite o Usuários pasta e escolha o seu Nome de usuário .

pasta e escolha o seu . Clique duas vezes no Dados do aplicativo . Se não estiver visível, faça o Exibir configurações de itens ocultos .

. Se não estiver visível, faça o . Depois disso, abra o Local pasta e veja o Legado de Hogwarts Pasta.

pasta e veja o Pasta. Agora, dirija-se ao Salvou e abrir configuração Pasta.

e abrir Pasta. Depois disso, selecione o WindowsNoEditor pasta; é isso.

Como recupero meu arquivo salvo de Hogwarts Legacy?

Se você não criou o backup do Hogwarts Legacy Save and Config File, você não poderá recuperar o Hogwarts Legacy Save File. Os usuários que não sabem como criar um backup do Hogwarts Legacy Save and Config File podem seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Como criar backup do Hogwarts Legacy Save and Config File 2023

Para criar um backup do Hogwarts Legacy Save and Config File, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, abra o dado localização no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Depois disso, selecionar e copiar tudo os arquivos.

e os arquivos. Cole-o em outro dispositivo ou pasta. Você também pode enviá-lo para o Google Drive ou outra plataforma. É isso.

Como restaurar o arquivo de configuração e salvamento legado de Hogwarts

Para restaurar o arquivo Hogwarts Legacy Save and Config, siga as etapas listadas abaixo.

Abra o localização que listamos acima.

que listamos acima. Depois disso, selecionar tudo os arquivos do backup que você criou.

os arquivos do backup que você criou. Agora, Cole para o pasta de destino por substituindo-os .

para o por . Depois de ter feito isso, reinicie seu sistema .

. Depois disso, tente executando o jogo e verifique os dados do jogo salvos.

Empacotando

Sabemos que os jogadores estão sempre preocupados com os dados do jogo. Eles completam a missão depois de lutar, mas os dados do jogo às vezes são excluídos devido a alguns problemas ou bugs. Eles não podem criar o backup manual porque não sabem a localização do arquivo do jogo. Neste guia, listamos os Local de salvamento do Legado de Hogwarts e Localização de configuração. Também listamos o procedimento para criar um backup e como usá-lo. Esperamos que este post seja útil para você. Por hoje é isso. Vejo você no próximo.

