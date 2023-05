Holly Sonders diz que 10 modelos do Instagram e OnlyFans fazem parte da Exposed Sports League

OSomente na América capitalista podemos desfrutar de espetáculos luxuosos como a Lingerie Football League ou esta nova Liga Desportiva Exposta que Holly Sonders está prestes a lançar. À medida que passamos pela mania dos esportes de combate de celebridades, noiva de Oscar de la Hoya tem uma ideia brilhante que será totalmente financiada pela ‘Golden Boy Promotions’. Se esse plano de Holly funcionar, ele tem o potencial de tornar Oscar de la Hoya e a própria Sonders muitas vezes mais ricos do que são agora. Jogar bem as cartas e ter uma ótima estrutura desse novo projeto é fundamental para o seu sucesso. A Exposed Sports League visa institucionalizar esportes praticados por modelos do Instagram ou OnlyFans.

Holly Sonders lança prévia sexy para sua competição de esportes nus, Exposed Sportz

O plano principal foi delineado por Holly Sonders durante uma entrevista com BroBible. Isto é o que ela disse: “Imagine seus modelos IG favoritos, todos competindo uns contra os outros… praticando seus esportes favoritos… vestindo quase nada. A fantasia está ganhando vida nesta primavera de 2023. Eu tenho 10 meninas, e nós ‘vai jogar sete, oito esportes. E quando digo esportes, alguns deles querem jogar basquete ou boliche ou tênis, mas também tem pingue-pongue. Tem também twister. Coisas divertidas assim, e essas são as garotas que ganham mais seu dinheiro em OnlyFans ou um tipo de site OnlyFans onde algumas dessas garotas estão ganhando centenas de milhares de dólares fazendo seu conteúdo.”

Quais modelos podem aparecer na Liga Exposta?

Não há confirmação de quão nus esses modelos serão, mas Sonders mencionou quais esportes eles vão praticar, já podemos fazer algumas conjecturas sobre isso. Julgando que Holly Sonders é uma estrela do OnlyFans, já podemos contar com alguns dos maiores nomes da plataforma para pelo menos tentar experimentar este novo projeto. Sonders mencionou que as modelos provavelmente ficariam de topless durante toda a partida esportiva que realizam. Embora ela ainda não tenha mencionado quais esportes eles vão praticar, Holly fez essa pergunta a seus seguidores. A Exposed Sports League está iniciando uma sessão de fotos em 18 de maio e pretende começar durante o mês de junho. Quais OnlyFans e modelos do Instagram você gostaria de ver praticando um esporte sem roupa na Exposed Sports League?