O Delegado Regional de Penedo, Dr. Rômulo Andrade, anunciou nesta tarde de quarta (31) a prisão de um homem de 38 anos acusado de cometer múltiplos crimes de violência doméstica. Segundo o Delegado, o caso chama atenção pelo histórico do acusado, que havia sido liberado anteriormente sob medidas protetivas após uma agressão no final de semana à mesma vítima.

“No último final de semana, prendemos o indivíduo por agressão à sua parceira. Apesar de ser liberado sob medidas protetivas, a situação escalou durante a semana”, declarou Dr. Romulo Andrade. “O judiciário e o Ministério Público, ao analisar todo o histórico do acusado, decidiram que ele deveria permanecer preso.”

De acordo com o Delegado, a polícia tem tratado o caso com máxima atenção, especialmente pela vítima ter sido forçada a abandonar a cidade e o estado por medo do agressor após o último incidente.

Dr. Rômulo Andrade reforçou que a equipe da Delegacia Regional de Penedo tem trabalhado incansavelmente para garantir a segurança da vítima e de todos os cidadãos. “Estamos lidando com um indivíduo que responde a vários processos por violência doméstica contra a mesma vítima. A nossa prioridade é garantir que ela esteja segura e que ele seja responsabilizado pelos seus atos”, afirmou.

Este caso destaca a importância de medidas rigorosas e protetivas para as vítimas de violência doméstica, e o compromisso da Delegacia Regional de Penedo e de outras autoridades judiciárias em proteger as vítimas e garantir a responsabilização dos agressores.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas conforme o processo avança. A Delegacia Regional de Penedo reafirma seu compromisso com a segurança da população e a justiça para todas as vítimas de crimes.

