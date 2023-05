Homem baleado na casa de Jorge Masvidal em Miami, lutador não estava presente no momento

Um homem foi baleado em Jorge Masvidal na casa de Miami na quinta-feira à tarde após uma briga verbal … antes de ser transportado para o hospital com pelo menos um tiro na área do braço, TMZ Sports aprendeu.

O recém-aposentado astro do UFC NÃO estava em casa no momento do incidente… e não estava envolvido no incidente de forma alguma, de acordo com as autoridades.