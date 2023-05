Homem bate carro contra portões de Downing Street em Londres

A homem bateu seu carro contra o portão que fechava o acesso a Downing Street, residência e escritório do primeiro-ministro britânico em Londres.

O homem foi preso sob a acusação de “danos criminais” e “direção perigosa”.

De acordo com um comunicado da Polícia Metropolitana de Londres, o veículo embateu, sem causar feridos, por volta das 16h20 locais, contra a cerca de Downing Street.

O carro era um utilitário branco

A BBC transmitiu imagens do carro, um SUV branco, atravessando a rua em direção a Downing Street em baixa velocidade, que diminui ainda mais antes de atingir o portão.

A televisão também mostrou uma foto do suspeito algemado e escoltado por policiais, um homem branco de meia-idade vestindo uma camiseta colorida. Segundo a EFE, as forças de segurança revistaram o porta-malas do veículo.

Dezenas de espectadores se aglomeraram atrás do cordão policial que havia sido montado ao redor de Downing Street, embora a atmosfera fosse geralmente calma e a situação de segurança parecesse estar sob controle.

O fato ocorreu em um momento de grande movimentação de pessoas na região, principalmente funcionários públicos que haviam encerrado a jornada de trabalho.

O portão da Downing Street é fechado ao público não autorizado e guardado por policiais armados, que realizam verificações de segurança no estilo aeroporto para quem tem permissão para entrar.