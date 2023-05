Homem do Texas que perdeu esposa e filho em tiroteio em massa conta história: “Estou tentando ser forte”

Wilson Garcia nem havia pedido ao vizinho para parar de disparar sua arma.

As pessoas em sua cidade rural ao norte de Houston estão acostumadas com as pessoas disparando suas armas para desabafar, mas era tarde da noite de sexta-feira e garcia tinha um filho de um mês que estava chorando.

Então, disse Garcia, ele e mais duas pessoas foram até a casa de seu vizinho para “respeitosamente” pedir que ele atirasse mais longe de sua casa.

“Ele nos disse que estava em sua propriedade e que poderia fazer o que quisesse”, disse Garcia no domingo após uma vigília em Cleveland, Texas, por seu filho de 9 anos, morto no ataque que se seguiu.

O suspeito, de 38 anos Francisco Oropezapermaneceu foragido no domingo, apesar de uma busca envolvendo mais de 200 policiais de várias jurisdições.

Garcia chamou a polícia depois oropeza rejeitou seu pedido. O homem atirou um pouco mais, e agora soou mais alto. No bairro de casas em lotes de 1 acre, Garcia podia ver o homem na varanda da frente, mas não sabia o que ele estava fazendo.

Sua família continuou a ligar para a polícia – cinco ligações ao todo, disse Garcia. Cinco vezes o despachante garantiu que a ajuda estava chegando.

E então, 10 a 20 minutos depois garcia voltou da casa de Oropeza, o homem começou a correr em sua direção e recarregar.

“Eu disse à minha esposa: ‘Entre. Este homem carregou sua arma”, disse Garcia. “Minha esposa me disse para entrar porque ‘ele não vai atirar em mim, eu sou uma mulher’.”

O atirador foi até a casa e começou a atirar. A esposa de Garcia, Sonia Argentina Guzman, 25, estava na porta da frente e a primeira a morrer.

A casa acomodava 15 pessoas ao todo, vários deles amigos que estiveram lá para se juntar à esposa de Garcia em um retiro da igreja. O atirador parecia ter a intenção de matar todo mundo, disse Garcia.

Também entre os mortos estavam o filho de Garcia, Daniel Enrique Laso, e duas mulheres que morreram enquanto protegiam o bebê de Garcia e sua filha de 2 anos. Garcia disse que uma das mulheres lhe disse para pular de uma janela “porque meus filhos estavam sem mãe e um dos pais tinha que ficar vivo para cuidar deles”.

“Estou tentando ser forte pelos meus filhos”, disse Garcia, chorando. “Minha filha meio que entende. É muito difícil quando ela começa a perguntar pela mamãe e pelo irmão (mais velho)”.

A polícia foi de porta em porta no domingo na esperança de encontrar alguma pista que os levasse ao suspeito. Governador Greg Abbott colocou $ 50.000 em dinheiro de recompensa e as autoridades locais e o FBI também contribuíram, elevando o total para $ 80.000 por qualquer informação sobre o paradeiro de Oropeza.

“Posso dizer a vocês agora, não temos nenhuma pista”, disse James Smith, o agente especial do FBI encarregado, a repórteres, enquanto novamente pedia dicas ao público na cidade rural ao norte de Houston, onde o tiroteio ocorreu pouco antes da meia-noite de sexta-feira.

A polícia recuperou o rifle estilo AR-15 que, segundo eles, Oropeza usou nos tiroteios. As autoridades não tinham certeza se Oropeza carregava outra arma depois que outras foram encontradas em sua casa, mas disseram que ele deveria ser considerado armado e perigoso.

Ele provavelmente fugiu do local a pé. Durante as primeiras horas da busca, os investigadores encontraram roupas e um telefone enquanto vasculhavam uma área que inclui densas camadas de floresta, mas cães rastreadores perderam o rastro, Condado de San Jacinto disse o xerife Greg Capers.

As autoridades conseguiram identificar Oropeza por meio de uma carteira de identidade emitida por mexicano autoridades a cidadãos que residam fora do país, bem como imagens de câmeras de campainha. Ele disse que a polícia também interrogou a esposa do suspeito várias vezes.

Capers disse esperar que o dinheiro da recompensa motive as pessoas a fornecer informações e que há planos de colocar outdoors em espanhol para espalhar a palavra. Garcia, sua esposa e filho assassinados e as outras três vítimas – Diana Velázquez Alvarado, vinte e um; Julisa Molina Rivera, 31; e Jose Jonathan Casarez, 18 – eram de Honduras.

“Estamos procurando um fechamento para esta família”, disse Capers.

Questionado sobre o tempo de resposta, alcaparras os ditos oficiais chegaram lá o mais rápido que puderam e que ele tinha apenas três cobrindo 700 milhas quadradas (1.800 quilômetros quadrados).

No domingo, a fita da cena do crime da polícia foi removida da casa de Garcia, onde algumas pessoas pararam para deixar flores.

No bairro, um FBI agente, soldados do Departamento de Segurança Pública do Texas e outros oficiais foram vistos indo de porta em porta. Um policial parou um caminhão vermelho e pediu para olhar dentro de um trailer que o caminhão estava puxando antes de deixar o motorista continuar seu caminho.

Veronica Pineda, 34, que mora do outro lado da rua da casa do suspeito, disse que as autoridades perguntaram se poderiam revistar sua propriedade para ver se ele poderia estar escondido lá. Ela disse que temia que o atirador ainda não tivesse sido capturado.

“É meio assustador”, disse ela. “Você nunca sabe onde ele pode estar.”

Pineda disse que não sabia oropeza bem, mas ocasionalmente o via, sua esposa e filho cavalgavam na rua. Ela disse que a família morava lá há cerca de cinco ou seis anos e que os vizinhos ligaram para as autoridades no passado para reclamar de pessoas disparando armas.

Garcia também não conhecia bem Oropeza, embora suas esposas às vezes conversassem. Uma vez, ele disse, o homem o ajudou a cortar uma árvore.