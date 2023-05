Homem é preso após atirar cartuchos de espingarda no Palácio de Buckingham e gritar “Vou matar o rei!”

Tcoroação do rei Charles III envolve uma das operações de segurança mais importantes e complexas da história do Reino Unido, disse o ministro da Segurança da Grã-Bretanha na quarta-feira, depois que a polícia prendeu um homem e explodiu uma bolsa suspeita do lado de fora do Palácio de Buckingham.

Um suspeito estava sendo interrogado pela polícia sobre o incidente de terça-feira, que aconteceu quatro dias antes de dezenas de membros da realeza, dignitários e chefes de estado estrangeiros comparecerem à coroação do rei Carlos III.

O ministro da Segurança, Tom Tugendhat, disse que a coroação envolve “uma das operações de segurança mais importantes que o país planejou”.

“Este é um momento extremamente importante para o país”, disse Tugendhat à Times Radio. “A polícia está, para dizer o mínimo, em tudo, e nossa inteligência e outras forças de segurança estão extremamente cientes dos desafios que enfrentamos e prontos para lidar com eles – como a polícia fez de forma brilhante ontem.”

A Polícia Metropolitana disse que os policiais prenderam um homem na noite de terça-feira depois que ele se aproximou dos portões do palácio e pediu para falar com um soldado. Quando ele foi recusado, ele começou a atirar cartuchos de espingarda no terreno do palácio, disse a força.

O vice-comissário assistente Ade Adelekan disse que o homem foi revistado e uma faca foi encontrada. Ele foi preso em flagrante por posse de faca e munição.

Imagens de vídeo mostraram um homem sendo afastado dos portões do palácio por policiais.

Adelekan disse que a mochila do homem explodiu em uma explosão controlada depois que o suspeito disse aos policiais para manuseá-la com cuidado.

A polícia disse que o desentendimento não estava sendo tratado como relacionado ao terrorismo. Nenhum tiro foi disparado e ninguém ficou ferido.

Charles e Camilla, a rainha consorte, não estavam no Palácio de Buckingham na época.

Aconteceu apenas alguns dias antes da cerimônia de coroação de Charles, que está marcada para sábado na vizinha Abadia de Westminster. O Palácio de Buckingham tem visto uma enxurrada de atividades à medida que turistas e a mídia internacional começam a descer para a coroação – a primeira a acontecer no país desde que a rainha Elizabeth II foi coroada em 1953.

Mais de 9.000 policiais estarão de plantão no dia da coroação em Londres. Tugendhat disse que a presença de tantos dignitários estrangeiros – e potencialmente uma miríade de manifestantes – tornou “uma operação policial muito complexa, uma operação de inteligência muito complexa”.

Centenas de manifestantes antimonarquistas planejam cantar “Não é meu rei” durante a procissão, e a polícia diz que ativistas ambientais também podem tentar atrapalhar as cerimônias.

Ativistas acusaram as autoridades de tentar intimidar os manifestantes com uma carta do governo lembrando-os dos novos poderes da polícia para conter as manifestações perturbadoras.

Novas medidas na Lei de Ordem Pública, introduzidas em resposta à desobediência civil de grupos ambientalistas, permitem que a polícia revista os manifestantes em busca de itens, incluindo cadeados e cola, e impõe penas de até 12 meses de prisão para os manifestantes que bloquearem estradas ou interferirem na “infraestrutura nacional”. .”

Graham Smith, do grupo antimonarquista Republic, descreveu a carta como “intimidatória”. Ele disse que o grupo iria protestar conforme planejado no dia da coroação.