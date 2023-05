Homem é preso por perseguir Meghan Markle e a mansão Montecito do príncipe Harry

Uma situação assustadora para Príncipe Harry dar Meghan Markle como um homem foi preso na casa do casal por perseguição … TMZ descobriu.

Um representante do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Bárbara nos disse que recebeu uma ligação na segunda-feira de manhã, por volta das 2h, da equipe de segurança da mansão de Harry e Meghan em Montecito para um homem perto da propriedade.