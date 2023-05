Homem que matou Jordan Neely fala e diz que a morte ‘não teve nada a ver com raça’

24 anos Daniel Penny que foi acusado pela morte de Jordan Neely está falando pela primeira vez desde o estrangulamento fatal em um trem de Nova York … alegando que o que ele fez com Neely não teve nada a ver com a cor de sua pele.

Penny disse New York Post sábado que ele não é de forma alguma um supremacista branco e que ele é apenas um cara normal que julga as pessoas “baseado em seu caráter” … isso vem depois ondas de pessoas afirmam que seu uso de um estrangulamento em Neely foi racialmente motivado.

Ele diz que a calúnia que está recebendo é “cômica”, acrescentando “Eu amo todas as culturas. Você pode dizer pelo meu passado e todas as minhas viagens e aventuras ao redor do mundo. Na verdade, eu estava planejando uma viagem pela África antes disso acontecer.”