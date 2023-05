Homenagem de Beyoncé a Tina Turner após ser acusada de ‘zombar’ dela: Se você é meu fã, você é fã de Tina Turner

Beyonce está homenageando Tina Turner por suas contribuições pioneiras, apesar de enfrentar críticas de fãs no dia anterior por supostamente banalizar torneirohistória de violência doméstica.

Durante sua turnê “Renaissance” em Paris na sexta-feira, a cantora de 41 anos exortou o público entusiasmado a expressar seu amor por Turner por meio de seus gritos.

“Se você é meu fã, você é fã de Tina Turner”, disse Beyoncé.

“Porque eu não estaria neste palco sem Tina Turner.”

“Sinto-me tão abençoado por estar vivo para testemunhar seu brilhantismo. Também me sinto muito abençoado por estar aqui para atuar mais uma vez.”

Infelizmente, a homenagem vem em meio à controvérsia quando a letra de uma música ressurgiu no Twitter, causando reação dos fãs de Turner.

A letra em questão é do hit “Drunk In Love”, onde o marido de Beyonce, Jay-Z, faz referência a Ike Turner e faz uma menção a “comer o bolo, Anna Mae”.

Esta linha supostamente alude a um incidente da vida real envolvendo Turner, cujo nome de nascimento é Anna Mae Bullock, e uma disputa de bolo com Ike Turner.

Embora a homenagem de Beyonce a Tina Turner tenha sido sincera, ela coincide com as críticas que ela enfrentou pela letra da música, que alguns fãs consideraram desrespeitosa com a história de abuso de Turner.

“Refletindo sobre o legado de Tina, sempre fiquei surpreso + desapontado como ela ser uma sobrevivente de violência doméstica de alguma forma sempre se transformou em uma piada, especialmente no rap”, escreveu um usuário de mídia social.

“Essa é uma das razões pelas quais eu não toco Bêbado apaixonado com frequência, por causa do verso de Jay Z + sua referência a ‘coma o bolo’.”

Outro acrescentou: “Um lembrete de que Jay-Z e Beyonce em ‘Drunk in Love’ dizem essas palavras, zombando de Tina Turner (Anna Mae) sendo espancada por Ike Turner, e refira o momento em que ele empurrou o rosto dela em seu bolo de comemoração para abusar dela.”