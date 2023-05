Horner adverte Checo Perez e Max Verstappen: conflito pode surgir

Tnão há dúvida de que esta temporada de Fórmula 1 é uma prova do poder do Red Bull equipe em comparação com o resto do campo.

Max Verstappen e Sérgio “Checo” Pérez conquistou cinco vitórias em cinco corridas para liderar os campeonatos de pilotos e construtores.

Christian Hornerchefe da seleção austríaca, deixou claro que tanto o holandês quanto o espanhol não estão apenas se representando, porque por trás de seu sucesso há muita gente trabalhando para alcançar seus objetivos.

Red Bull sabe que se as coisas continuarem da mesma forma o título individual caminha para ser definido entre os seus dois pilotos, pelo que tem de estar ciente de que na luta pelo campeonato representam mais pessoas.

A visão de Horner sobre a corrida

“Pode surgir conflito, mas você tem que ser claro sobre isso de antemão e conversar com eles sobre o compromisso e deixar claro que eles não estão sozinhos naquele carro”, explicou ele no podcast Extraordinary Tales.

“Eles representam 1.500 funcionários da nossa equipe e todos os sócios e acionistas. Então, eles representam muito mais do que eles mesmos.

“Às vezes isso acontece, mas o mais importante é que os tratemos com igualdade.

“No final das contas, é sobre o que eles fazem na pista: o número um conosco está pilotando na frente.”

Depois que o Grande Prêmio da Emilia Romagna em Imola foi cancelado após fortes inundações, a Fórmula 1 será retomada no próximo fim de semana, de 26 a 28 de maio, com o Grande Prêmio de Mônaco.