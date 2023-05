Hospital Oswaldo Cruz Está Oferecendo Vagas de Emprego em São Paulo

Confira quais são os cargos e o que é necessário para se inscrever!

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, referência no setor de saúde e uma instituição que é um dos maiores centros hospitalares da América Latina, está contratando novos profissionais para compor seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as oportunidades disponíveis:

Administrador de PACS Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Ajudante de Higiene – SP – Efetivo;

Analista de Qualidade – São Paulo – SP – Temporário;

Assistente Administrativo | Agendamento Cirúrgico – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência (PCD) – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) Médico Assistencial – São Paulo – SP – Efetivo;

Copeiro – Nutrição de Pacientes – Efetivo;

Farmacêutico l – Central de Diluição – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Enfermagem | Pronto Atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Enfermagem – Unidade de Internação – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Enfermagem – UTI – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico em Nutrição – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Hospital Oswaldo Cruz

Sobre o Oswaldo Cruz, é interessante destacar que a rede conta com um corpo clínico renomado, com mais de 3.900 médicos cadastrados ativos e uma equipe assistencial entre as mais qualificadas do país.

Além disso, é referência em serviços de alta complexidade e oferece um cuidado integral à saúde com diversas especialidades médicas. Com um modelo assistencial próprio, que coloca o paciente e seus familiares no centro do cuidado, os pilares que sustentam a sua atuação são:

Saúde Privada;

Educação, Pesquisa, Inovação e Saúde Digital;

Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

Como enviar seu currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!