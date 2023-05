Hulk Hogan diz que Billy Graham moldou sua carreira, eu queria ser como ele!

Hulk Hogan nunca esquecerei o impacto da lenda do wrestling profissional Billy Graham teve em sua vida, dizendo Graham’s influência em sua carreira é uma das principais razões pelas quais ele se tornou um dos maiores ícones da história da WWE!

Hogan refletiu sobre seu relacionamento com Billy após a lenda do wrestling de 79 anos morreu na semana passada, lembrando como ele levava seu pai para assistir às partidas de Billy… e ficou cativado pela personalidade grandiosa de BG no microfone e físico estelar.