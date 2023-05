Hulk Hogan diz que se sente melhor do que nunca graças ao uso de CBD e THC

Hulk Hogan passou por 28 cirurgias na última década, depois que anos de lesões no wrestling devastaram seu corpo … mas o Hall da Fama da WWE nos diz que, graças ao uso de THC e CBD, ele se sente melhor do que em 45 anos!

“Quando me afastei disso e entrei no mundo do CBD, isso realmente mudou o jogo do meu sono para a inflamação, a maneira como meus pulsos e minhas articulações doem, em geral, isso me ajudou com minha saúde.”