IBAMA Lança EDITAL com Salários Superiores a R$ 5 mil: Inscreva-se Agora!

O IBAMA ( Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) anuncia editais com salários acima de R$ 5 mil.

As vagas serão para provimento temporário e ao todo são 198 oportunidades para os cargos de Supervisor de Brigadas, Brigadistas, Chefe de Esquadrão e Chefe Brigada.

Os principais requisitos envolvem escolaridade. Os candidatos devem comprovar ser alfabetizado e nível médio, a depender do cargo escolhido.

A lotação será nos estados de Pernambuco e Mato Grosso. O período de inscrições também depende do cargo. Clique aqui e confira o período de inscrições.

Atribuições dos cargos do IBAMA

As funções dependem do cargo escolhido. Confira a seguir:

Brigadista – Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais,

ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo.

– Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo. Chefe de Esquadrão – Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da Brigada, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo.

– Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da Brigada, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo. Chefe de Brigada – Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo.

– Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo. Supervisor Estadual de Brigadas – Apoiar as ações técnico-administrativas das Coordenações Estaduais do Prevfogo e gerenciar as Brigadas do Prevfogo sob sua responsabilidade.

Lotações IBAMA

Veja todas as lotações a seguir:

Petrolina (PE)

Serra Talhada (PE)

Cáceres (MT)

Cotriguaçu (MT)

Brasnorte – TI Irantxe (MT)

Brasnorte – TI Menku (MT)

Tangará da Serra – TI Pareci (MT)

Conquista D’Oeste – TI Juininha (MT)

Paranatinga – TI Bakairi (MT)

Requisitos IBAMA

Confira os requisitos de cada cargo:

Analista Administrativo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Analista Ambiental: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.



Você também pode gostar:

Técnico Ambiental: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Quando aconteceu o último edital do IBAMA?

Veja a seguir os cargos e vagas ofertados no último certame:

35 vagas – Analista Ambiental – Tema 1: Licenciamento Ambiental (R$ 8.547,64);

39 vagas – Analista Ambiental – Tema 2: Recuperação Ambiental, Monitoramento e Uso Sustentável da Biodiversidade, Controle e Fiscalização (R$ 8.547,64);

22 vagas – Analista Ambiental – Tema 3: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental (R$ 8.547,64);

40 vagas – Analista Administrativo (R$ 8.547,64).

432 vagas – Técnico Ambiental (R$ 4.036,34).

A demanda de inscritos:

Analista Ambiental: 31.408 inscritos ;

; Analista Administrativo: 11.613 inscritos ;

; Técnico Ambiental: 108.041 inscritos.

A banca organizadora foi a Cebraspe. A empresa ficou responsável por recebimento de inscrições e viabilização das etapas.

Como foram as provas?

As provas do IBAMA aconteceram mediante as seguintes fases, sendo elas:

Provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

As questões foram divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Para ser reprovado, os candidatos deveriam cumprir os seguintes itens:

a) nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1; b) nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2; c) nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Veja os conteúdos cobrados:

Conhecimentos básicos para Analista Língua Portuguesa Noções de Tecnologia da Informação Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Administrativo Legislação do Setor de Meio Ambiente Noções de Direito Ambiental Noções de Regulação Ética no Serviço Público



Conhecimentos básicos para Técnico Língua Portuguesa Noções de Informática Legislação Geral e do Setor de Meio Ambiente Ética no Serviço Público Matemática



A fase discursiva contou os seguintes pontos:

Analista Administrativo: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos;

redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos; Analista Ambiental: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, abordando objeto(s) de conhecimentos específicos de acordo com o Tema escolhido (TEMA 1, TEMA 2 OU TEMA 3); e

redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, abordando objeto(s) de conhecimentos específicos de acordo com o Tema escolhido (TEMA 1, TEMA 2 OU TEMA 3); e Técnico Ambiental: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a atualidades.