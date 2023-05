IBMEC Inscrições Abertas para o Vestibular 2023/2

O Ibmec é uma instituição de ensino de nível superior que foi fundada no ano de 1970. A universidade é privada e possui unidades em diferentes estados brasileiros.

A instituição oferece diversas oportunidades e cursos para os seus estudantes. Dessa forma, não é de se surpreender que muitos vestibulandos queiram ingressar no Ibmec.

Se você também quer estudar no Ibmec, então está com sorte: as inscrições para a próxima edição do processo seletivo da instituição estão abertas.

Para te ajudar a participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular 2023/2 do Ibmec, incluindo datas, modalidades de ingresso e funcionamento da seleção. Confira!

Vestibular Ibmec 2023/2: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular 2023/2 do Ibmec estão abertas desde o dia 31 de março e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 de maio de 2023.

Todos os interessados em participar do processo seletivo do Ibmec deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, o valor da taxa irá variar conforme a sede do curso escolhido pelo candidato. Confira os valores a seguir:

Ibmec Belo Horizonte:R$ 100,00;

Ibmec Brasília: R$ 50,00;

Ibmec Rio de Janeiro Barra: R$ 100,00;

Ibmec Rio de Janeiro Centro: R$ 100,00;

Ibmec São Paulo Paulista: R$ 150,0;

Ibmec São Paulo Faria Lima: R$ 150,00.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 26 de maio de 2023. Todos os candidatos deverão pagar a taxa por meio de cartão de crédito ou de boleto bancário.

Vestibular Ibmec 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2023/2, o Ibmec irá oferecer vagas para diferentes cursos nas unidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Dentre os cursos disponíveis, podemos citar:

Administração;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Direito;

Relações Internacionais;

Publicidade e Propaganda;

Arquitetura e Urbanismo;

Engenharia de Computação.

Os candidatos podem conferir a relação completa de cursos e vagas disponíveis no edital do Vestibular 2023/2 do Ibmec.

Vestibular Ibmec 2023/2: funcionamento da seleção

Segundo o edital do processo seletivo, a seleção dos candidatos no Vestibular 2023/2 irá acontecer em duas etapas:



Prova objetiva de 50 questões e uma redação;

Dinâmica de grupo.

A etapa de prova objetiva será responsável por 70% da nota final do candidato, enquanto a etapa de dinâmica irá representar 30% da nota final do candidato.

O agendamento das dinâmicas começou no dia 17 de abril. As dinâmicas, por sua vez, estão acontecendo desde o dia 01 de maio. Segundo as informações divulgadas, a pontuação dessa etapa será calculada por meio da soma da nota de cada competência avaliada na mesma.

A prova, por sua vez, irá acontecer no dia 26 de maio de 2023. A nota do candidato no exame calculada com base na soma dos pontos obtidos na prova online e dos pontos alcançados na redação, multiplicados pelos pesos.

É válido destacar que a prova objetiva irá abordar conteúdos estudados ao longo do ensino médio. Porém, as disciplinas cobradas irão variar conforme o curso escolhido pelo candidato.

A redação será comum para todos os candidatos. Na prova, os estudantes deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo a partir de um tema proposto.

De acordo com o edital do Vestibular 2023/2, todos os candidatos que tirarem zero na prova de redação, que não compareceram na prova ou que não realizarem uma das etapas previstas pelo edital do processo seletivo serão eliminados.

Vestibular Ibmec 2023/2: divulgação dos resultados

A divulgação dos candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular 2023/2 irá acontecer no dia 09 de junho de 2023.

A segunda chamada, por sua vez, será divulgada pelo Ibmec no dia 19 de junho de 2023.

Vestibular Ibmec 2023/2: uso da nota do ENEM

Também será possível participar do Vestibular 2023/2 do Ibmec usando a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

As inscrições para essa modalidade de participação também estão abertas e os candidatos poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2023. A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para todas as unidades e cursos escolhidos.

Serão aceitas notas obtidas no ENEM nos últimos cinco anos.