Ice Spice compareceu ao Met Gala como Vogue Special Guest, vestindo Balmain

Tempero Gelo estará totalmente “no modo ha” no Met Gala deste ano … TMZ Hip-Hop soube que recebeu um convite especial da primeira e única Anna Wintour !!!

Fontes envolvidas na produção do Met nos informam que Ice foi convidada por Anna como convidada da Vogue, e estará desfilando com uma peça personalizada da Balmain.

A rapper de “Gangsta Boo” também fará parceria com a Vogue e o eBay para uma visão especial dos bastidores de sua jornada para o Met … que encerra uma carreira de megastar do hip hop em construção em apenas alguns meses !!!

O mais novo dueto de “Princesa Diana” de Ice com Nicki Minaj recentemente alcançou o Top 5 da Billboard Hot 100, que segue a placa de platina que ela ganhou com sua colaboração “Boy’s a Liar Pt. 2” com A Pantera Rosa.