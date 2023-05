Ideias para Redação em 2023: Sugestões de Temas para Estudantes

Os estudantes que pretendem fazer provas de vestibular ou concurso no final deste ano de 2023 já devem começar a se preparar para as provas. Um dos aspectos mais importantes na preparação para essas provas é prática da escrita de textos sobre os temas que poderão ser abordados nas provas de redação.

Além de dominar as regras do português e de saber estruturar bem o texto, o candidato precisa ter repertório, ou seja, conhecer bem o tema proposto. Nesse sentido, apresentamos abaixo algumas dicas de temas de relevância da atualidade que podem aparecer em provas de redação para 2023.

Temas para vestibulares e Enem

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das provas mais importantes do país e a redação é uma das partes mais relevantes desse exame. Para se preparar para a redação do Enem 2023, é importante estar atento aos possíveis temas que podem ser abordados.

Além disso, as provas de redação dos vestibulares geralmente abordam os temas da atualidade, os assuntos sociais em voga no Brasil. Desse modo, o estudante pode se preparar tanto para o Enem quanto para os vestibulares tradicionais ao estudar sobre a maioria dos assuntos de destaque.

Por isso, apresentamos abaixo, algumas possibilidades de temas para a redação do Enem e demais vestibulares deste ano:

A importância da preservação do meio ambiente para a sociedade atual. O papel das redes sociais na disseminação de informações e na formação da opinião pública. A relação entre a violência doméstica e o feminicídio. O impacto da tecnologia na vida das pessoas. Os desafios da educação no Brasil. O papel das fake news na sociedade atual. A importância do diálogo na resolução de conflitos. A necessidade de valorização da cultura e da história afro-brasileira. A desigualdade social no Brasil e suas consequências. O papel das ONGs na promoção de mudanças sociais. O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens. Os desafios da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A importância da vacinação para o controle de doenças. A necessidade de preservação dos povos indígenas e suas culturas. A relação entre a corrupção e a democracia.

Temas de redação para concursos públicos

Os temas das redações variam de acordo com o cargo pretendido e com a banca organizadora do concurso. Por isso, o concurseiro deve observar as provas daquele concurso em anos anteriores e analisar o tipo de tema cobrado pela banca organizadora do certame. No entanto, há temas mais gerais que podem estar presentes nos próximos concursos:

A importância da ética no serviço público. A relação entre tecnologia e produtividade no ambiente de trabalho. A importância da comunicação efetiva na gestão de equipes. Os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A importância da diversidade cultural nas organizações. A relação entre a corrupção e o desenvolvimento do país. A importância do planejamento estratégico na gestão pública. Os desafios da gestão ambiental nas empresas. A relação entre trabalho remoto e qualidade de vida. A importância do desenvolvimento de habilidades socioemocionais para o sucesso profissional. A reforma administrativa e suas implicações no serviço público brasileiro. A necessidade de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. A relação entre a saúde mental e o desempenho profissional. A necessidade de políticas públicas para a promoção da mobilidade urbana sustentável. A importância da segurança no trabalho.

Vale lembrar que, independentemente do tema escolhido, é importante que o candidato esteja preparado para argumentar e fundamentar seu ponto de vista de forma clara e coesa. Além disso, é fundamental que a redação esteja bem estruturada e que apresente uma conclusão coerente e adequada ao tema proposto. É importante ressaltar ainda que o vestibulando ou concurseiro precisa estudar para ter repertório sociocultural.