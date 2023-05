IFMG Divulga Resultado Final da Isenção do Vestibular 2023/2.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) publicou nesta terça-feira, dia 16 de maio, o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2.

O IFMG liberou também as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos quanto ao resultado preliminar da isenção. Desse modo, os candidatos que solicitaram o benefício já podem consultar o resultado final por meio do site da instituição.

De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício da isenção da taxa de inscrição os estudantes que puderam comprovar ter:

a) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

b) cursado o ensino Fundamental completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada;

c) condição de Hipossuficiência Econômica Financeira.

Vestibular 2023/2

O período de inscrição para o Vestibular 2023/2 está aberto. De acordo com o IFMG, os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de maio de 2023. A taxa inscrição é no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

As inscrições devem ser feitas virtualmente. Nesse sentido, para se cadastrar, o estudante deve acessar o site da Fundação CEFETMINAS e preencher o formulário eletrônico de inscrição. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 25 de maio para efetivar o cadastro. Confira aqui o passo a passo da inscrição.

Para a classificação dos inscritos para os cursos técnicos nas modalidades concomitante e subsequente ao Ensino Médio, o IFMG realizará a aplicação de uma prova de conhecimentos gerais. De acordo com o cronograma, a aplicação da prova presencial está marcada para o dia 18 de junho de 2023.

As provas abarcarão conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos responderão questões sobre conteúdos de Linguagens (Língua Portuguesa), Matemática, Humanas (História, Geografia), Ciências da Natureza (Química, Biologia e Física).

Vagas ofertadas

Ao todo, o IFMG está ofertando 397 vagas para 11 cursos de graduação presenciais, além das oportunidades ofertadas para os cursos técnicos. De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Congonhas, Ibirité, Ouro Preto e Ribeirão das Neves.

Parte das vagas estão reservadas segundo determinado pelas ações afirmativas (cotas). Os aprovados pelo sistema de cotas deverão, no ato de matrícula, comprovar a renda de sua família e comprovar que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas.

O IFMG vai divulgar o gabarito preliminar da prova objetiva no dia 19 de junho, com recebimento de recursos nos dias 20 e 21 seguintes. O resultado preliminar está previsto para o dia 27 de junho, com recebimento de recursos nos dias 28 e 29 seguintes. O resultado final, com a lista de convocados para as matrículas, será publicado no dia 6 de julho de 2023.

Veja mais detalhes no site do IFMG.

