IFPB Finaliza Inscrições para o Processo Seletivo 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) encerra nesta terça-feira, dia 2 de maio, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2. Segundo o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 de amanhã.

De acordo com o edital do Processo Seletivo de Cursos Técnicos (PSCT) 2023/2, as inscrições deverão ser feitas de forma virtual. Para realizar o cadastro, os candidatos deverão preencher formulário eletrônico disponível no site do IFPB. As inscrições são gratuitas, assim como a participação nos cursos.

Processo de seleção

A classificação dos candidatos será feita por meio do aproveitamento das notas obtidas pelos estudantes durante o Ensino Médio. Desse modo, o IFPB não realizará aplicação de provas nesta edição do processo seletivo.

Conforme estabelecido no edital, o IFPB vai considerar em sua análise as notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática ou disciplinas equivalentes cursadas no 1º e 2º ano do Ensino Médio. Desse modo, é obrigatório o envio do histórico escolar, com o registro das médias obtidas no momento da inscrição.

Além disso, no ato de inscrição, o estudante deverá informar os dados pessoais e a opção de curso escolhida.

Oferta de vagas

Esse processo seletivo visa a seleção de novos alunos para o preenchimento de vagas nos cursos Técnicos Presenciais na modalidade Subsequente ao Ensino Médio. A duração média do cursos é de dois anos. Ainda de acordo com o edital, ao todo, o IFPB está ofertando 1.060 (mil e sessenta) vagas para opções de cursos de diversas áreas.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi do IFPB localizados nos seguintes municípios do Estado da Paraíba: Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa (capital), Mangabeira, Patos, Pedras de Fogo, Santa Luzia, Soledade e Sousa.

Além disso, o edital indica que as vagas disponíveis são para 20 (vinte) cursos voltados para as mais diversas áreas do conhecimento. Os candidatos poderão concorrer a vagas nas seguintes carreiras: Equipamentos Biomédicos; Meio Ambiente; Cuidados de Idosos; Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; Mecânica; Sistemas de Energia Renovável; Secretariado; Administração; Informática; Manutenção e Suporte em Informática; Edificações; Agropecuária; Mineração; Química; Modelagem do Vestuário; Turismo; e Gastronomia.

Reserva de vagas

O edital do processo seletivo indica ainda que o IFPB reserva metade das vagas por curso/turno/campus para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, Egressos de Escolas Públicas (EEP), de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas.

Nesse sentido, dentro destas cotas estão presentes as ações afirmativas, que contemplam candidatos que se autodeclaram como pretos, pardos e indígenas (PPI) e também pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos aprovados dentro do sistema de reserva de vagas deverão comprovar através da documentação indicada no edital a adequação aos critérios. O procedimento será realizado antes da matrícula, sendo obrigatório para garantir a vaga. Portanto, os candidatos devem conferir todas as regras e procedimentos no edital.



Resultados e matrículas

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 18 de maio de 2023. Os interessados em contestar a classificação preliminar poderão interpor recursos nos dias 23 e 24 de maio, exclusivamente por meio do site do IFPB.

O IFPB prevê publicar o resultado final do Processo Seletivo 2023/2, com a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada, no dia 7 de junho, após a análise dos recursos.

Na mesma data, o IFPB deve divulgar as orientações para as matrículas dos aprovados dentro do limite de vagas. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital do processo seletivo.

Confira o edital na íntegra para mais informações.

