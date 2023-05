IFPE Inicia Inscrições para o Processo de Ingresso 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abre na terça-feira, dia 2 de maio, o período de inscrição para o Processo de Ingresso 2023/2. De acordo com o edital, esse processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no segundo semestre letivo deste ano.

Conforme o cronograma, o período de inscrição segue aberto até as 17h do dia 22 de maio de 2023. Os interessados deverão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do IFPE. A inscrição é gratuita. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Neste processo seletivo, o IFPE está ofertando vagas para cursos técnicos integrados, para cursos técnicos subsequenteno Médio e também para os cursos de graduação.

Processo de Ingresso 2023/2

Conforme indicado no edital, a seleção dos candidatos aos cursos técnicos integrados e curso de qualificação profissional na modalidade Proeja será feita por meio da análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino fundamental ou equivalente.

Já para a classificação dos candidatos aos cursos técnicos subsequentes, o IFPE fará a análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino médio. Além disso, também haverá seleção por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse caso, o Instituto aceitará as notas obtidas em uma das cinco últimas edições do exame, ou seja, ocorridas entre 2018 e 2022. O IFPE usará a pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a pontuação obtida em Matemática e suas Tecnologias.

Por fim, para os cursos superiores, a classificação dos candidatos será feita exclusivamente por meio da nota geral no Enem obtida em uma das cinco últimas edições do exame (2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022). Portanto, somente os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e que tenham feito uma dessas cinco edições do Enem poderão se inscrever para os cursos de graduação.

Oferta de vagas

A oferta total do IFPE é de 2.679 vagas em cursos técnicos (subsequentes e integrados), superiores e de qualificação profissional Proeja. De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas pelos 15 campi do Instituto.

Do total das vagas, 1.891 são para cursos técnicos na modalidade Subsequente (para quem já concluiu o ensino médio). Outras 280 vagas são para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (voltados para quem já concluiu o ensino fundamental) no Campus Recife. Para os cursos de qualificação profissional Proeja (para jovens e adultos que não cursaram o ensino médio e têm mais de 18 anos) no Campus Barreiros, a oferta é de 35 vagas. Por fim, para o os cursos de graduação, a oferta é de 473 vagas.

Ainda conforme o edital, o IFPE reserva parte das vagas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

De acordo com o cronograma, o IFPE divulgará a lista de inscrições homologadas no dia 6 de junho de 2023, mesma data de publicação da lista preliminar de classificação. Os interessados poderão interpor recursos no dia 7 de junho, das 9h às 17h, por meio do site do IFPE. Já a publicação da classificação após a análise dos recursos está prevista para o dia 14 de junho.



Os aprovados dentro da reserva de vagas para pretos e indígenas deverão passar por procedimento de heteroidentificação e procedimento de aferição da condição de indígena. A publicação do resultado final, com a lista de aprovados e 1ª chamada, está marcada para o dia 30 de junho.

Acesse o edital do Processo de Ingresso na íntegra para mais informações.

