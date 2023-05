IFSP encerra inscrições para isenção de taxa no Processo Seletivo 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) encerra neste domingo, dia 7 de maio, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo 2023/2. Os interessados deverão solicitar o benefício até as 23h59 (horário de Brasília).

Os pedidos de isenção devem ser feitos de forma virtual, por meio do site do IFSP. No momento da solicitação os candidatos deverão enviar todos os documentos solicitados para a comprovação dos critérios estabelecidos no edital.

Ainda de acordo com o edital, podem solicitar a isenção os candidatos que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (renda igual ou menor a R$ 1.953,00) e que tiverem cursado o ensino fundamental em escola da rede pública, ou com bolsa integral em escola da rede privada.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos está prevista para o dia 10 de maio de 2023, com recebimento de recursos até as 23h59 do dia 11 seguinte. Após a análise dos recursos, o resultado final da isenção será liberado no dia 12 de maio.

Inscrições abertas

O período de inscrição do Processo Seletivo 2023/2 já está aberto. Os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 14 de maio de 2023. A taxa de inscrição é no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Para realizar o cadastro, é preciso acessar o site do IFSP e realizar o preenchimento do formulário eletrônico e inscrição. No momento da cadastro, os candidatos que precisam podem solicitar o atendimento especializado.

Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido. O IFSP aceita pagamentos por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto GRU, exclusivamente no Banco do Brasil.

Processo Seletivo 2023/2

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Processo Seletivo do IFSP 2023/2 está marcada para o dia 18 de junho de 2023. As provas contarão com 30 questões de múltipla escolha que avaliarão os conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Conforme o edital, os locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas. O candidato fará a avaliação na cidade que escolheu estudar no momento da inscrição. A duração do exame será de três horas.

Ao todo, o IFSP está ofertando 2.020 vagas para ingresso em 50 cursos técnicos ministrados em 26 campi do Instituto. As oportunidades estão distribuídas entre diversos cursos técnicos nas modalidades concomitante e subsequente ao Ensino Médio. Há reserva de parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas.



Desse modo, há vagas para as seguintes unidades do IFSP: Araraquara, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Presidente Epitácio, Piracicaba, Pirituba, Registro, Salto, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba e Suzano.

Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles nos quais o aluno cursa apenas o ensino técnico no IFSP, enquanto cursa o ensino médio em outra instituição. Já os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles nos quais estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP. Desse modo, somente os estudantes que já tenham concluído o ensino médio podem fazer o curso.

Resultados

A divulgação do gabarito preliminar da prova está prevista para o dia 19 de junho, com recebimento de recursos no dia 20 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFSP divulgará o gabarito definitivo no dia 23 de junho.

A divulgação do resultado preliminar está marcada para o dia 23 de junho, enquanto o resultado final está previsto para o dia 10 de julho.

Acesse o edital do PS 2023/2 na íntegra para mais informações.

