Iggy Azalea está levando sua carreira em conteúdo adulto para o próximo nível.

Depois de entrar OnlyFans em janeiro, a rapper decidiu lançar uma fita de sexo em sua loja oficial de mercadorias, como qualquer outra mercadoria.

Evidentemente, já está esgotado. É seu primeiro vídeo de sexo lançado para venda, embora não seja o primeiro que pode ser encontrado na Internet, já que ela se envolveu em um escândalo sexual em 2014, após seu hit ‘Fancy’.

Na verdade, na época, seu ex-companheiro vinho de fermento estava em negociações com a empresa de pornografia Vivid para comercializar um vídeo adulto. No entanto, Iggy negou ser a mulher na fita e recusou uma suposta oferta de seis dígitos do CEO da Vivid, Steve Hirsch.

Uma das maiores estrelas do OnlyFans

Mas tudo isso ficou para trás e ela agora é uma das maiores criadoras do OnlyFans, com mais de $ 4 milhões ganhos desde que abriu sua conta. Atualmente, ela cobra dos assinantes US$ 25 por mês, mas os usuários precisam pagar mais por meio de vendas adicionais para acessar coisas mais sensuais.

Iggy Azalea lança sua primeira fita de sexo no OnlyFans Se você der $ 250 para ela, você se torna um ‘VIP’ por 12 meses, o que inclui uma foto exclusiva gratuita e algumas outras vantagens desconhecidas. Além do mais, ela explicou recentemente em que gasta seus lucros na plataforma.

“Estou gastando o dinheiro em carros, barcos e diamantes. E também não me sinto mal com isso”, explicou ela em suas redes sociais, ressaltando que seu único plano é ficar mais rica. As críticas ainda estão chegando às suas redes sociais, mas ela tem respostas para todas elas.

“Fiz 70 shows esgotados em arenas com Pitbull nos últimos dois anos”, disse ela. “Vendi uma parte dos meus royalties por oito dígitos há menos de três meses. “Tenho o mesmo gerente de patrimônio de George Clooney. E sim, um OnlyFans. Você é chato!”