Imagem gerada por IA de explosão falsa fora do Pentágono causa pânico

Uma imagem gerada por IA de uma explosão falsa fora do Pentágono alimentou o pânico e fez as ações despencarem à medida que a farsa se espalhava nas redes sociais.

A imagem falsa por trás do caos de segunda-feira mostra fumaça saindo dos terrenos do lado de fora do Pentágono… com a imagem se espalhando como um incêndio online depois de ser compartilhada por toneladas de contas, incluindo um meio de comunicação estatal russo.