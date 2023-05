Imagine Dragons realiza concerto acústico para escritores notáveis ​​fora da Netflix

Vocalista do Imagine Dragons Dan Reynolds e guitarrista Sermão de Wayne forneceu algum entretenimento terça-feira fora da sede da Netflix em Los Angeles … onde os escritores continuam sua greve.

Dan e Wayne trouxeram alguns alto-falantes e alguns microfones com eles para uma espécie de concerto acústico … apresentando sucessos do Imagine Dragons como “Radioactive” e “Whatever It Takes”.