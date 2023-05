IMETROPARÁ lança Edital: 66 Vagas em Concurso Iminente!

O concurso IMETROPARÁ ( Instituto de Metrologia do Estado do Pará) avançou mais uma fase em prol da liberação do edital.

A empresa escolhida foi a CETAP. A banca será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

O próximo passo será a contratação formal da empresa, que deverá finalizar os últimos detalhes do edital de abertura para que o mesmo possa ser publicado oportunamente. Os esclarecimentos estarão disponíveis no Diário Oficial.

Conheça a carreira concurso IMETROPARÁ

O concurso IMETROPARÁ provavelmente deve ser para os seguintes cargos. Conheça as carreiras:

Metrologista executar tarefas relacionadas à Metrologia Legal. Verificar instrumentos, medidas materializadas e produtos pré-medidos, emitir laudos técnicos e afins, fiscalizar, apreender e interditar instrumentos de medir, medidas materializadas e produtos pré- medidos, atualizar relatórios diários no sistema de arrecadação, lavrar autos de infração e emitir relatórios técnicos e executar outras atividades correlatas.



Auxiliar de Metrologista executar trabalhos de auxílio ao metrologista, conduzir viatura oficial, zelar pelos padrões metrológicos quando de sua responsabilidade, emitir boletim diário de viatura, auxiliar na verificação de instrumentos de medir, zelar pelo bom funcionamento, aparência e limpeza do veículo sob sua responsabilidade, atualizar relatórios diários no sistema de arrecadação e outros serviços correlatos.



Quando aconteceu o último concurso IMETROPARÁ?

O último edital do concurso IMETROPARÁ se deu para provimento de vagas temporárias por meio de Processo Seletivo Simplificado. As avaliações aconteceram em 2017 e ofertou 13 vagas para os cargos de Metrologista e Auxiliar de Metrologista.

A avaliação, por sua vez, aconteceu através de duas etapas: análise curricular e entrevista.

Sobre o IMETROPARÁ



O Instituto de Metrologia do Estado do Pará (IMETROPARÁ) é um órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Como integrante da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ/Inmetro), o órgão presta importante serviço à sociedade paraense, através do acompanhamento e fiscalização de produtos e serviços.

Desta forma, protege o consumidor de irregularidades que possam causar prejuízo financeiro ou danos à saúde e segurança.

Diante disso, o órgão constitui maneiras para melhoria da qualidade de produtos, processos e serviços, estimulando assim o crescimento sócio-econômico-cultural e a melhoria da qualidade de vida dos paraenses.

Concurso INMETRO

O concurso Inmetro pode ser liberado em breve. Isso porque, foi confirmado o novo pedido para o certame.

Os esclarecimentos foram dados por meio do Acesso à Informação do Governo Federal. Sobre o assunto, o instituto esclareceu: “O Inmetro enviou o novo pedido de autorização para a realização de concurso público ao órgão setorial do Sipec do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme prazo e orientações daquele ministério. Desde então, aguardamos retorno sobre a referida solicitação”.

Vagas concurso Inmetro

A solicitação repete o mesmo quantitativo de 2021. Ao todo foram pedidas 430 vagas para estas carreiras:

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade 61 vagas: nível superior: R$2.619,58

Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade 131 vagas: nível intermediário: R$3.746,88

Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior 8 vagas: nível superior: R$10.423,04

Pesquisador -Tecnologista em Metrologia e Qualidade 139 vagas: nível superior: R$4.912,31

Técnico em Metrologia e Qualidade 91 vagas: nível intermediário :R$2.619,58

Além dos vencimentos básicos, os servidores ainda têm direito à: remuneração a Gratificação pela Qualidade do Desempenho no Inmetro (GQDI), cujo valor é correspondente a 80 pontos para o servidor recém nomeado.

Os demais benefícios dos aprovados do concurso Inmetro são: Retribuição por Titulação (RT) aos servidores de nível superior ou a Gratificação de Qualificação (GQ) aos de nível intermediário, de acordo com o atendimento aos requisitos legais previstos para essa concessão.

Vacância concurso Inmetro

Segundo levantamentos, o órgão já possui mais de mil cargos vagos. Aguarda-se portanto o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP).

Vale lembrar que o governo atual deseja dar prioridade aos certames voltados para nível superior. “Achamos que algumas carreiras precisam ser de nível médio, como é o caso da Funai, mas temos uma tendência a priorizar mais as demandas por nível superior.

A nossa lógica é que precisamos ter gente mais perene, que vai ficar, exceto em casos onde tem especificidades que demandem mais o nível médio“, afirmou Esther Dweck.

Ao todo são 1.254 cargos vagos divididos da seguinte forma:

pesquisador-tecnologista (394 vacâncias);

analista executivo (178);

técnico em Metrologia e Qualidade (212);

assistente executivo (435);

e especialista em Metrologia e Qualidade sênior (35).

Diante disso, caso o concurso Inmetro seja autorizado e realizado, o edital deve chamar os aprovados na lista de cadastro reserva a fim de suprir as necessidades do órgão.