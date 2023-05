Incidente trágico tira a vida de jogador de beisebol universitário em Harrisburg

A jogador de beisebol universitário de 19 anos perdeu a vida depois que um abrigo de madeira improvisado desabou sobre ele em Harrisburg, Pensilvânia. O incidente ocorreu na segunda-feira e foi considerado uma morte acidental causada por um traumatismo craniano, de acordo com as autoridades.

Angel Mercado-Ocasioum talentoso estudante-atleta de Central Penn College, tragicamente sucumbiu aos ferimentos. Relatórios de ABC 27 Notícias confirmar que o treinador do Mercado-Ocasio, Gerard Diaz, realizou heroicamente RCP nele por mais de três minutos. Milagrosamente, o jovem jogador recuperou a consciência antes de ser levado às pressas para o hospital. No entanto, o Mercado-Ocasio lutou bravamente por dois dias antes de sucumbir aos ferimentos.

O infeliz acidente ocorreu enquanto Mercado-Ocasio e seus companheiros desmontavam um abrigo improvisado no 7th and Radnor Sports Park após um jogo com o time da liga internacional juvenil de Harrisburg. É importante observar que este evento não estava relacionado ao time de beisebol do Central Penn.

Durante o incidente, outra pessoa, que ainda não foi identificada, sofreu ferimentos. A extensão de sua condição é atualmente desconhecida, conforme relatado por A estrela da cidade de Kansas.

Foi descoberto que os abrigos foram construídos sem a licença exigida e, desde então, foram retirados. ABC 27 Notícias confirma que, embora o time tivesse permissão para usar o campo de beisebol, a construção dos abrigos não estava de acordo com o regulamento. As autoridades da cidade instruíram a equipe a desmontar as estruturas devido à falta de licenças adequadas.

Os abrigos não permitidos levam a um trágico incidente em Harrisburg; Treinador expressa remorso

Em uma entrevista sincera com Raposa 43, O treinador Diaz expressou seu remorso pelo incidente. Ele compartilhou que enquanto eles estavam no processo de desconstrução dos abrigos, os atletas estavam envolvidos em um comportamento lúdico. Apesar de seus melhores esforços para garantir sua segurança, tragedia atingida. Diaz assume a responsabilidade pelo acidente e reconhece as consequências do não cumprimento das diretrizes da cidade.

A cidade de Harrisburg tem sem planos de prosseguir com uma ação legal contra os jogadores ou treinador, conforme confirmado por Matt Maisel, o diretor de comunicação. O foco continua em apoiar o luto Central Penn College comunidade.