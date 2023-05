Indy 500: como foi o acidente de Kyle Kirkwood visto do banco do motorista

EUuma reviravolta de parar o coração durante o Indy 500, Andretti Autosport motorista Kyle Kirkwood viu-se de cabeça para baixo após uma queda dramática na curva dois. O incidente, ocorrido durante a fase final da corrida, não só enviou carro de Kirkwood em seu topo, mas também enviou um pneu voando por cima da cerca de segurança da curva dois.

A corrida estava chegando ao seu clímax, com Kirkwood lutando por um cobiçado resultado entre os cinco primeiros enquanto manobrava habilmente seu caminho entre os líderes. No entanto, as esperanças do piloto americano foram frustradas quando ele foi recolhido por Flecha McLaren motorista Felix Rosenqvist. Rosenqvist tinha usado largo em Turno 1interrompido pela esteira aerodinâmica gerada pela ultrapassagem Josef Newgarden.

O dano a McLaren de Rosenqvist o fez girar e deslizar pela pista, colidindo com a traseira esquerda do carro de Kirkwood. O impacto impulsionou o veículo Andretti para o barreira MAIS SEGURA, em última análise, virando-o de cabeça para baixo. A gravidade do incidente foi amplificada como A roda de Kirkwood foi arrancadadisparando sobre a cerca de captura e perdendo por pouco a arquibancada cheia de espectadores.

Com 12 voltas restante, a corrida foi imediatamente interrompida sob a bandeira vermelha, permitindo que os oficiais de segurança atendessem às consequências do acidente. Apesar da cena caótica, a resiliência de Kirkwood era evidente quando ele saiu de seu carro e foi embora aparentemente ileso. Milagrosamente, Nenhuns ferimentos foram relatados entre os espectadores ou os motoristas envolvidos.

Pneu deslocado atinge carro adjacente no estacionamento após Indy 500 incidente

Além da devastação na pista, o incidente tomou um rumo inesperado quando o pneu deslocado voou além dos limites da pista e atingiu um carro no estacionamento adjacente à curva dois. No entanto, a feliz ausência de indivíduos nas proximidades garantiu que houvesse nenhum ferimento relatado desse dano colateral.

Os organizadores da corrida e os oficiais de segurança iniciaram rapidamente a processo de limpeza, trabalhando diligentemente para remover detritos e garantir que a pista estivesse novamente apta para corridas. Os espectadores aguardavam ansiosos o recomeço do emocionante evento, momentaneamente interrompido por esta dramático rumo dos acontecimentos.

O Indy 500 sempre foi conhecido por sua intensidade de alta velocidade e os riscos inerentes envolvidos em ultrapassar os limites do automobilismo. O acidente de Kyle Kirkwood serviu como um lembrete vívido dos perigos que esses pilotos enfrentam ao competir no mais alto nível. Embora o incidente tenha sido sem dúvida angustiante, ele demonstrou a eficácia das medidas de segurança implementadas, permitindo que Kirkwood se afastasse ileso dos destroços.