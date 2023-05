Indy 500: Fãs chateados com a forma como a cantora Jewel executou o hino nacional dos EUA

TIndy 500 foi vivida com grandes emoções neste fim de semana. Josef Newgarden foi o vencedor, mas os fãs não gostaram da forma como a cantora country Jewel cantou o hino nacional dos Estados Unidos.

Tudo nas 500 Milhas de Indianápolis é incrível, desde o desfile até o momento em que o famoso “Liguem seus motores” é dada. A corrida é realizada no fim de semana dos veteranos e é uma homenagem àqueles que defenderam a América.

“O canto do hino nacional antes da bandeira verde da Indy 500 é um momento marcante e icônico na capital mundial das corridas”, disse o presidente da Indianapolis Motor Speedway, J. Douglas Boles, em um comunicado à imprensa em 19 de maio.

“Por mais de um século, nos reunimos no IMS para saudar os heróis militares de nossa nação, e a apresentação do hino nacional é uma tradição que nos lembra de seu sacrifício e bravura. A interpretação de Jewel será uma experiência memorável e comovente para os fãs no Acompanhe e assista de casa na NBC.”

Jewel executou o Hino Nacional.

Jóia saiu com seu violão e começou com os acordes do Hino Nacional, ela cantou devagar, com muito sentimento, às vezes parecia que ela desafinava.

Vários fãs não gostaram da forma como ela cantava e deram a conhecer nas redes sociais, a cantora recebeu muitas críticas.

“Este é o exemplo perfeito de como não fazer o hino nacional. Foi ao ponto de ser desrespeitoso”.

“Sempre gostei de Jewell, mas isso não serve como o Hino Nacional. Desculpe. Deve ser cantado DE UMA maneira e essa é a maneira correta. Sem interpretações, por favor.”

“Não foi bom. Foi dolorosamente ruim de ouvir. Eu não diria que foi desrespeitoso ou alterado, apenas mal executado. Como muitos outros, ela parecia estar se esforçando ao máximo para se destacar. Isso foi bem-sucedido, mas não do jeito que ela esperava.”

“Ela cantou terrivelmente. Um aquecimento mais longo e completo teria feito uma grande diferença. Também foi muito desconexo e lento.”