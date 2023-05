Início do XXII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná: Aplicação de Provas Começa

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) inicia neste domingo, dia 7 de maio, a aplicação das provas do XXII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. De acordo com o cronograma, os candidatos passarão por avaliação também na segunda-feira, dia 8 de maio.

O processo seletivo é realizado em parceria entre a Unicentro, as Universidades Estaduais do Paraná e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Neste domingo (7), a aplicação da prova oral acontecerá em dois turnos, no período das 8h às 12h, e à tarde, no período das 13h às 18h. Os candidatos devem conferir o turno de realização da sua prova em documento disponibilizado no site da Unicentro.

De acordo com as orientações da universidade, os candidatos devem comparecer ao local de provas, no mínimo, trinta minutos antes do horário estabelecido, portando documento oficial de identidade, contendo foto e assinatura do estudante.

Conforme definido no edital, os locais de prova serão em sete polos: Mangueirinha, Manoel Ribas, Apucaraninha, Santa Helena, Nova Laranjeiras, Cornélio Procópio e Curitiba. A consulta ao local de realização do exame pode ser feita no site da Unicentro.

Composição das provas

As provas abarcarão conteúdos referentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Neste 1º dia de provas, 7 de maio, a Unicentro aplicará a Prova Oral de Língua Portuguesa.

A prova oral avaliará, a partir da leitura de um gênero textual proposto, a capacidade do candidato em dialogar sobre determinado tema, em interpretar e opinar sobre posicionamentos e argumentações presentes no gênero textual para relacioná-lo com outros que fazem parte de sua tradição oral ou de outras experiências de leitura.

Nesse sentido, os critérios de avaliação da prova oral são:

capacidade de comentar os temas propostos no texto de maneira coerente;

capacidade argumentativa e opinativa em relação ao gênero textual.

No 2º dia, segunda-feira (8 de maio), a Unicentro vai aplicar uma prova de Redação em Língua Portuguesa e uma prova objetiva. Conforme o cronograma, amanhã a aplicação das provas será exclusivamente no período da tarde, das 13h às 18h.

A avaliação contará com 40 questões sobre assuntos do Ensino Médio. Desse modo, haverá questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) ou Língua Indígena (Guarani ou Kaingang), Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química.

Conforme o Manual do Candidato, na prova de Redação, o estudante deverá escrever um texto sobre determinado tema no gênero textual solicitado e obedecendo à modalidade padrão do português brasileiro.



Oferta de vagas

Esse processo seletivo é exclusivo para os indígenas integrantes das sociedades indígenas do Brasil. Nesse sentido, é obrigatória a comprovação de pertencimento a uma comunidade indígena brasileira.

Conforme o edital, cada universidade está ofertando seis vagas suplementares àquelas ofertadas em seus processos seletivos regulares, exclusivamente para os indígenas integrantes das sociedades indígenas do Paraná. Já a UFPR oferta dez vagas suplementares àquelas ofertadas em seus processos seletivos regulares, exclusivamente para indígenas brasileiros.

Resultados

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final do XXII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná está prevista para o dia 31 de maio de 2023. Na mesma data a Unicentro vai liberar a consulta ao Boletim de Desempenho. Os candidatos poderão consultar o documento até o dia 30 de novembro de 2023.

A Unicentro divulgará também em 31 de maio as orientações e prazo para a matrícula dos aprovados em 1ª chamada. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico pode variar de acordo com a universidade.

Candidatos indígenas, classificados no XXII Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná, que possuam curso superior concluído não poderão realizar a matrícula.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

