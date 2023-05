Inovação: Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo fazem prova 100% digital

Secom PMP

O uso de computador por crianças e adolescentes na sala de aula das escolas da Prefeitura de Penedo já é uma realidade, inclusive nas avaliações de rotina, mais um avanço no processo de inclusão digital do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Com orientação de professores e da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, alunos e alunas da Semed Penedo estão fazendo provas utilizando os chromebooks distribuídos para as unidades de ensino.

Na sexta-feira, 05, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo registrou a turma do 4º ano da Escola Municipal Santa Luzia minutos antes do teste com 22 questões de Língua Portuguesa, tudo 100% digital, nada no papel.

Na hora da prova, cada estudante lia atentamente a pergunta e usava o touchpad do chromebook para assinalar a alternativa correta. Preenchido até o final da aula, o formulário virtual é enviado para o e-mail da diretoria e o do professor da disciplina, agilizando o processo de correção e o informe da nota que vai para a caderneta digital.

“Além de conectar nossos estudantes com o mundo digital, o uso de computador nas nossas escolas também gera economia porque não há uso de papel, não temos custo com impressão das provas”, destaca o Secretário de Educação Luciano Lucena.

A inclusão digital nas escolas da Semed Penedo é uma realidade implantada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas. Neste etapa, estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental fazem o teste do Conisul Educação.

“É uma avaliação diagnóstica, usando os chromebooks que estudantes e professores dispõem, sem precisar imprimir as provas que estão no sistema, economizando tempo, material e facilitando o trabalho de correção do professor”, explica Keith Guimarães, Coordenadora da Semed Penedo.

Utilizando tecnologia inovadora na sala de aula, somente na avaliação do Conisul Educação, a Prefeitura de Penedo evitou gastar com a impressão de aproximadamente 74 mil folhas de papel, reduzindo custos e conectando gerações de penedenses ao digital.

Habituados aos chromebooks, estudantes formados na escolas da Prefeitura de Penedo estão melhores preparados para os desafios do mundo atual, cada vez mais conectado.

Além disso, entre o final de outubro e o início de novembro, as turmas do 2º e do 9º ano do ensino fundamental farão a prova do Sistema de Avaliação de Ensino Básico (SAEB), uma das referências para o MEC analisar o IDEB de todas as escolas públicas do Brasil.

As avaliações que estão sendo feitas também geram informações para as diretorias e coordenações de cada escola da rede pública municipal intensificar assuntos com menor aproveitamento no teste que tem padrão semelhante ao nacional.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte