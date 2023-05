Inscreva-se Agora: SENAC Oferece Cursos Gratuitos!

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abriu as inscrições para seus cursos gratuitos destinados a profissões que estão em alta no mercado. Todavia, as empresas que tiverem interesse, podem se cadastrar em áreas de alta demanda. É possível participar do programa em qualquer período do ano.

A princípio, o projeto é uma parceria do Senac com o Sindibares e a Fecomercio. O objetivo dos cursos gratuitos oferecidos, é o de oferecer uma maior qualificação aos profissionais para que eles possam realizar vários tipos de atividades. Trabalhadores dos setores de hotéis, restaurantes e bares serão beneficiados.

Analogamente, o cadastro para os cursos deve ser feito pelas empresas que precisam informar o número de profissionais que possuem interesse em participar do programa do Senac. Vale ressaltar que as vagas oferecidas para a iniciativa estão disponíveis para diversos municípios do estado de Minas Gerais.

Nem todas as empresas podem participar do programa. É proibida a inscrição de organizações que possuem gestores e dirigentes do Senac em Minas Gerais em seu quadro societário. Quem estiver cumprindo suspensão temporária através de uma imposição do Senac também não pode participar dos cursos oferecidos.

Cursos do Senac

Ademais, entre os cursos oferecidos, podemos destacar o básico de vinhos, formação de barista, primeiros passos na culinária, técnicas de atendimento de hostess, técnicas de atendimento em lanchonete, etc. Os empregadores que desejam oferecer os cursos aos seus funcionários devem ter alguns documentos.

É preciso ter em mãos o formulário de credenciamento, habilitação jurídica, prova de registro, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, registrado em um órgão competente. Deve-se ter o ato de nomeação ou de eleição de administradores, telefone e email do representante legal.

Os cursos são gratuitos e ofertados pelo Senac de acordo com a demanda. Para se inscrever, é preciso acessar o site do programa. Vale ressaltar que os interessados podem se inscrever até o final do ano, no mês de dezembro. São ótimas oportunidades para os trabalhadores aprenderem novas atividades.

Como escolher o curso certo para você

O trabalhador que deseja ter uma carreira de sucesso deve considerar fazer alguns cursos como os oferecidos pelo Senac que procura apresentar uma formação em profissões que estão em alta no mercado. No entanto, muitas pessoas não sabem como começar, qual seria a formação correta para o seu perfil.

Dessa maneira, é interessante se conhecer melhor, saber qual é a sua situação atual, quais são seus pontos fortes e fracos. Além disso, o profissional deve ficar atento a algumas questões como suas metas e objetivos. Aliás, é preciso levar em consideração o que o motiva e o que o incomoda.

Pode ser uma boa ideia fazer um teste de personalidade, para escolher o curso certo. O Senac oferece, por exemplo, uma formação de barista. Quem não gosta de trabalhar a noite pode achar que não tem o perfil necessário para a atividade. Deve-se identificar uma área certa de atuação e conhecê-la melhor.

Em síntese, as empresas que desejam oferecer uma melhor formação a seus funcionários também devem ficar atentos aos cursos oferecidos pelo Senac, para que tenha uma melhor qualificação de seus colaboradores. Já o profissional, pode buscar um curso onde ele possa se destacar no mercado de trabalho.

Conclusão

Os cursos oferecidos pelo Senac, através do novo Programa de Microcertificações Gratuitas em Minas Gerais, prepara os profissionais para trabalhar no setor de comércio de bens, serviços e turismo. A formação é rápida e prática, e atende as necessidades do empresário, oferecendo uma capacitação aos seus empregados.



Você também pode gostar:

Podem participar do programa as empresas dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, sindicatos empresariais, e associações de inclusão social que atendem a diversos grupos em vulnerabilidade. O Senac oferece uma ótima qualificação profissional para que os cidadãos possam exercer várias atividades.

Em conclusão, o aluno, para participar do programa, deve ir até uma unidade do Senac para fazer a sua inscrição, levando consigo, todos os documentos necessários. Não há reservas e o estudante não pode participar de mais de dois cursos ao mesmo tempo. Ele estará sujeito a existência de vagas para a formação.