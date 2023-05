Inscrições Abertas para Concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com Salários de até R$ 10,2 mil para Cargos de Nível Médio e Superior

O Tribunal de Justiça, do estado do Rio Grande do Sul (TJ – RS), recebe a partir desta terça-feira, 16, as inscrições para o seu novo concurso público.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site da banca responsável pela organização do concurso, a Fundação Vunesp.

As oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior. Os salários vão de R$ 4.995,33 a R$ 10.257,56 mensais.

Vagas e salários Concurso TJ – RS

Ao todo, o TJ – RS oferece 26 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico de Tecnologia da Informação (TI) – 4 vagas.

Nível superior completo

Análise de Sistemas – 13 vagas;

Análise de Suporte – 9 vagas.

Os salários oferecidos pelo TJ – RS variam entre R$ 4.995,33 a R$ 10.257,56 dependendo do cargo.

Para os cargos de nível médio/técnico, o salário é de R$ 4.995,33 mensais. Já para os cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 10.257,56 mensais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso do TJ RS é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Concurso TJ – RS

Os interessados em participar do concurso do TJ – RS têm entre os dias 16 de maio de 2023 a 14 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame.



Você também pode gostar:

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Vunesp.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 109 a R$ 247 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Vunesp entre os dias 16 a 24 de maio de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo TJ – RS

Confira a seguir as principais funções de acordo com cargo ofertado no certame:

Técnico de Tecnologia da Informação (TI)

Planejar a solução lógica de programas com variados graus de complexidade;

Codificar, depurar, testar e documentar programas novos e aplicativos a serem adquiridos/instalados em equipamentos de informática;

Elaborar arquivos de testes; elaborar planos de testes de programas, rotinas e sistemas;

Fazer a manutenção e analisar desempenho de programas;

Identificar e solucionar problemas com programas em operação e na utilização de “softwares” aplicativos;

Auxiliar os usuários na elaboração de soluções com a utilização de aplicativos comerciais;

Verificar equipamentos adquiridos, bem como a instalação dos acessórios e respectivos “softwares”;

Acompanhar os resultados obtidos por programas em operação;

Participar sob orientação, de grupos de desenvolvimento de “software” de apoio;

Participar, sob orientação, de projetos de suporte à infraestrutura operacional.

Análise de Sistemas

Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento automático de dados, estudando as necessidades, possibilidades e métodos referentes aos sistemas informatizados, para assegurar a exatidão e rapidez dos diversos tratamentos de informações, executando, orientando ou assessorando o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de planos, projetos, sistemas e versões de processamento de dados e de tratamento de informações;

Projetar sistemas de informações com alto grau de complexidade;

Coordenar equipes de trabalho no desenvolvimento e manutenção de sistemas de processamento de dados;

Treinar e assessorar os usuários na implantação e manutenção de novas rotinas de serviços e/ou novos serviços.

Análise de Suporte

Analisar, projetar, adquirir e coordenar a operação e manutenção dos elementos componentes da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, bem como definir e operacionalizar políticas de utilização e manutenção desta infraestrutura, incluindo Política de Segurança;

Projetar e implementar arquitetura de armazenamento de dados dos sistemas;

Levantar atividades, cronogramas, custos e recursos para execução de projetos relacionados à infraestrutura de TIC;

Especificar e elaborar projetos de aquisição de elementos da infraestrutura de TIC, incluindo “hardware”, “software” e serviços;

Analisar, projetar e coordenar a manutenção de redes de comunicação de dados locais e de longa distância, de redes de armazenamento de dados e seus equipamentos, incluindo cópias de segurança, configuração e manutenção de equipamentos;

Instalar e manter a comunicação digital, incluindo o acesso à Internet, Intranet, correio eletrônico, comunicação de voz e vídeo, implementando mecanismos que garantam sua correta utilização.

Etapa concurso TJ – RS

O concurso público para o TJ – RS contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 20 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.