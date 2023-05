Inscrições Abertas para Concurso SES DF com Mais de 6 Mil Vagas!

O concurso SES DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) anuncia editais para nível médio e superior. Ao todo são 6.221 vagas contando com provimento imediato e formação de cadastro reserva.

Antes de tudo, neste primeiro edital, os interessados poderão se inscrever por meio do Instituto Consulpam , banca organizadora, entre os dias 01 de 20 de junho.

A taxa varia a depender do cargo, sendo:

Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde – Nível Superior R$ 86,77; e

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde – Nível Médio R$ 84,92.

Vagas concurso SES DF

De acordo com o documento, são ofertadas 350 vagas imediatas, além de 3.652 em cadastro reserva. Confira a lista:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde 300

(+ 1.952 CR) R$ 1.735,00 Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde 50

(+ 1.700 CR) R$ 1.698,46

Requisitos

Para ter direito, é preciso seguir os requisitos necessários:

Analista

Área Administrativa : Nível superior em qualquer área ou habilitação equivalente.

: Nível superior em qualquer área ou habilitação equivalente. Condutor de veículo urgência e emergência : Nível superior em qualquer área ou habilitação equivalente; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E, com registro EAR (Exerce Atividade Remunerada); Idade acima de 21 anos; e Comprovante de aprovação em curso especializado e em curso de treinamento de prática em situação de risco (Condutor de Veículo de Transporte de Emergência – CVTE), nos termos da normatização do CONTRAN.

:

Técnico

Apoio tático operacional e assistencial e Apoio administrativo: Nível médio de formação.

Como serão as provas deste concurso SES DF?



As provas estão marcadas para o dia 17 de setembro e vai acontecer em turnos diferentes

Nível superior: manhã;

Nível médio: tarde.

As questões vão contar com conhecimentos gerais e específicos divididos do seguinte modo:

Nível superior

Conhecimentos gerais Língua Portuguesa; Sistema Único de Saúde (SUS); Atualidades; Noções de Informática; Legislação Aplicada aos Servidores do GDF; Direito Constitucional; Direito Administrativo; e Atendimento ao Público.

Conhecimentos específicos da área Administrativa Administração Geral e Pública; Administração Financeira e Orçamentária; Gestão de Pessoas; e Atualidades.

Conhecimentos específicos de Condutor de veículo urgência e emergência Raciocínio Lógico e Matemático; Condutor de Veículo, Urgência e Emergência; Primeiros Socorros; e Direitos Humanos.



Nível médio

Conhecimentos gerais Língua Portuguesa; Sistema Único de Saúde (SUS); Atualidades; Noções de Informática; Legislação Aplicada aos Servidores do GDF; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Atendimento ao Público; e Raciocínio Lógico e Matemático.



Conhecimentos específicos de Apoio Administrativo

Conhecimentos específicos de Apoio Tático Operacional Gestão de Estoques e Recursos Materiais; Segurança do Trabalho; Primeiros Socorros; e Direitos Humanos.



Edital concurso SES DF – técnico de enfermagem

O concurso SES DF ainda oferta vagas para saúde no cargo de técnico de enfermagem. As inscrições variam de 06 de julho até 08 de agosto, pelo portal Funatec. Por sua vez, a isenção poderá se solicitada entre os dias 06 e 13 de junho.

Ao todo são 200 vagas para provimento imediato mais mil para formação de cadastro reserva. Para se inscrever é preciso ter:

Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe.

Como serão as provas?

As provas do concurso SES DF estão marcadas para o dia 03 de setembro e vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10

Legislação Aplicada aos Servidores do Distrito Federal – 10

Sistema Único de Saúde (SUS) – 8

Raciocínio Lógico e Matemático – 5

Plano Distrital de Política para Mulheres – 2

Noções Básicas de Informática – 5

Conhecimentos Específicos do Cargo – 30

Concurso SES DF para agentes

O órgão anuncia edital para agentes. As inscriçoes poderão ser realizadas entre os dias 22 de maio e 23 de junho. Por sua vez, a isenção poderá ser solicitada entre os dias 22 e 26 de maio, pelo portal Funatec. A taxa de inscrição é R$ 65.

Confira a seguir a divisão de vagas:

Cargos Vagas Salário Agente de Vigilância Ambiental 17 + 400 CR R$ 4.485,00 Agente Comunitário de Saúde 102 + 500 CR R$ 1.988,00

Os candidatos serão avaliados pode meio de prova objetiva dividida da seguinte forma:

Língua Portuguesa – 10

Legislação Aplicada aos Servidores do Distrito Federal – 10

Sistema Único de Saúde (SUS) – 05

Raciocínio Lógico e Matemático – 08

Plano Distrital de Política para Mulheres – 02

Noções Básicas de Informática – 05

Conhecimentos Específicos – 30