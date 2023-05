Inscrições Abertas para Cursos Gratuitos de Literatura do IFRS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está ofertando dois cursos de curta duração sobre Literatura: “Palavra brincada: infância, literatura e contação de histórias – Turma 2023 A” e “Literatura – Turma 2023 A”.

Os cursos são totalmente on-line e gratuitos. Os cursos têm como publico alvo profissionais da educação. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar o cadastro para participar dos cursos até o dia 30 de junho de 2023.

Conforme as orientações do Instituto, para realizar a inscrição, o estudante deverá acessar o Moodle do IFRS e criar um cadastro, caso esse seja seu primeiro acesso.

Posteriormente, após acessar o sistema com o e-mail e senha cadastrados, o estudante deverá escolher o curso desejado e realizar o procedimento de inscrição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou de participação.

Não haverá aplicação de provas ou outra modalidade de seleção. Desse modo, basta cumprir os pré-requisitos e realizar a inscrição para ter acesso aos cursos.

Curso de Literatura

De acordo com a ementa do curso de Literatura, o mesmo terá carga horária total de 40 horas. Nos três módulos que compõem o curso serão abordados os seguintes conteúdos: Introdução à Leitura, A Linguagem Literária, Gêneros Literários.

O curso é de nível básico. Desse modo, o público-alvo do curso são os estudantes do ensino médio, tendo como pré-requisito para participação a ter capacidade de compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF.

Conforme divulgado pelo IFRS, o curso deverá ser concluído até o dia 31 de julho de 2023. O prazo mínimo para obtenção do certificado é de 6 dias a partir da inscrição.

Palavra brincada: infância, literatura e contação de histórias

Já o curso “Palavra brincada: infância, literatura e contação de histórias” tem como público-alvo professores da educação básica, estudantes de magistério e acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Letras e Pedagogia.

Nesse sentido, são pré-requisitos para participar do curso ter ensino superior incompleto, compreensão de leitura e escuta em língua portuguesa, possuir computador com recursos de áudio e vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF.

O curso cuja metodologia não envolve mentoria conta com quatro módulos. Os principais temas abordados nas aulas e materiais são:

Infância: relações entre a história e a literatura;

Tópicos teóricos sobre a literatura infantil: conceito, função e aspectos composicionais;

Clássicos infantis: contos de fada da oralidade, da escrita e do cinema; e

Contação de histórias.



O curso conta com carga horária total de 40 horas e também deve ser concluído pelos estudantes até o dia 31 de julho para a obtenção do certificado emitido pelo IFRS.

O IFRS permite que os estudantes façam dois cursos de Literatura (ou outros) ao mesmo tempo, desde que concluam as atividades no prazo estabelecido. Ambos os cursos são totalmente on-line, de modo que o IFRS permite a participação de estudantes de todo o país.

Sobre o Instituto

O IFRS é uma instituição federal de ensino público e gratuito que oferta diversos cursos gratuitos em 16 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Além de cursos de nível técnico, o Instituto oferta a modalidade EJA e cursos de ensino superior.

O IFRS oferece também cursos de curta duração na modalidade EAD como esses dois de Literatura com inscrições abertas.

As unidades do Instituto estão localizadas nas cidades de Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. A Reitoria está localizada no município de Bento Gonçalves.

Acesse o site do IFRS para mais informações.

