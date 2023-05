Inscrições Abertas para o Concurso Bombeiros PI: Saiba Mais Sobre as Provas!

Os interessados no concurso Bombeiros PI ( Piauí) devem se atentar às avaliações em breve. A prova objetiva vai acontecer no dia 04 de junho.

Antes de mais nada, os candidatos puderam se inscrever até o dia 17 de maio. Ao todo, o certame oferta 400 vagas para bombeiros. A taxa de R$ 120 pôde ser paga até o dia 18 de maio.

Como serão as provas do concurso Bombeiros PI?

Antecipadamente, ao todo serão cinco fases, sendo elas:

a) Primeira Etapa , de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa;

, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa; b) Segunda Etapa , de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico);

, de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico); c) Terceira Etapa , de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo;

, de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo; d) Quarta Etapa , de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, com critérios científicos e objetivos;

, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, com critérios científicos e objetivos; e) Quinta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na Investigação Social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como da vida atual do candidato.

Como será a prova discursiva?

De acordo com o edital, a Redação da Prova Escrita Dissertativa vai acontecer a partir de um tema de ordem política, social ou cultural, em texto dissertativo.

De antemão, a avaliação será em, no mínimo, 30 linhas e, no máximo, 40 linhas e redigida em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente com tinta de cor preta, totalizando 20 pontos.

Vagas

Antes de tudo, o concurso Bombeiros PI disponibiliza 400 vagas:

Vagas imediatas;

180 vagas para o sexo masculino;

20 vagas para o sexo feminino;

Cadastro reserva: 180 vagas para o sexo masculino e 20 vagas para o sexo feminino.

Quem pode se inscrever no concurso Bombeiros PI?

Em primeiro lugar, os requisitos do concurso Bombeiros PI são:



Você também pode gostar:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter altura mínima de 1,60m para homem e 1,55m para mulher;

Apresentar ilibada conduta pública e privada;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função bombeiro militar;

Ter concluído o Ensino Superior em qualquer área;

Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados (CFSd BM);

Se Reservista das Forças Armadas, deverá o candidato ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento BOM;

e Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou obter permissão para dirigir na Categoria “AB”.

As juntas médicas, designadas pelo NUCEPE/UESPI e responsáveis pela avaliação médica e a avaliação dos exames laboratoriais e complementares, serão compostas por: 01 médico cardiologista, 01 médico ortopedista, 01 médico ginecologista, 01 médico oftalmologista, 01 médico clínico e 01 dentista.

Outros concursos Bombeiros

O concurso Bombeiros RN ( Rio Grande do Norte) anunciou o cronograma das próximas fases.

A etapa de heteroidentificação deve acontecer entre 21 e 23 de julho. Já o resultado final juntamente com a classificação estão sendo esperadas para 06 de julho.

Sobre o concurso Bombeiros RN

Ao todo são 104 vagas divididas entre 102 para soldados e 2 para oficiais de Saúde. Os requisitos dependem de cada cargo.

Para concorrer ao cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM), os interessados devem ter o nível superior completo em Medicina, além de possuir título de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente. As especialidades são psiquiatria e cardiologia.

Para soldado, é preciso ter nível superior em qualquer área. Além disso, os requisitos para o cargo são:

Altura mínima de 1,60 (homens) ou 1,55 (mulheres);

Carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B;

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no mínimo, 21 anos; e

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no máximo, 30 anos (praças) ou 36 anos (oficiais).

No que se refere aos salários, os ganhos iniciais dependem do cargo, sendo de R$10.804,77, enquanto os soldados receberão R$3.929,01.