Inscrições Abertas para o Concurso CREA GO: 65 Vagas Disponíveis a Qualquer Momento!

O concurso CREA GO ( Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás) está iminente, isto é, o edital pode sair a qualquer momento.

Isso porque, o certame já conta com banca organizadora. Dessa vez, o Instituto Quadrix será a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas necessárias.

Vagas concurso CREA GO

Ao todo serão ofertadas 65 vagas para médio e superior. As oportunidades serão divididas entre estes cargos: 16 vagas para o cargo de Assistente Administrativo, 02 vagas para o cargo de Agente de Fiscalização, 01 vaga para o cargo de Motorista, além de 46 vagas para cargos de Analista de área e Analista de Fiscalização.

Remunerações

Os últimos valores são de 2019 em que a faixa de remuneração variam entre R$ 2.057,33 e R$ 8.483,00. Além disso, os servidores têm direito aos seguintes benefícios:

Adicional por tempo de serviço

Auxilio alimentação

Assistência Médica

Educação Corporativa

Folga de Aniversário

Auxilio Creche

Licença Maternidade – 180 dias

Licença Paternidade – 10 dias

Quando aconteceu o último concurso CREA GO?

O último edital do concurso CREA GO foi liberado em 2019 e houve a oferta de 280 vagas divididas entre estes cargos:

Nível Médio

Agente de Fiscalização (2 ampla concorrência + 16 CR)

Assistente Administrativo (18 ampla concorrência, 3 negros, 1 PCD + 184 CR)

Nível superior

Analista de Área (3 ampla concorrência, 1 negros + 16 CR)

Advogado (2 + 8 CR),

Contador (2 + 8 CR),

Analista de Área – TI (2 ampla concorrência, 1 negros + 7 CR),

Engenheiro Agrônomo (1 + 4 CR),

Engenheiro Eletricista (1 + 4 CR) e

Engenheiro Mecânico (1 + 4 CR).

Os aprovados poderiam receber acima de R$ 8 mil, a depender do cargo. É importante lembrar que o certame contou com prova objetiva para todos os cargos e discursiva, apenas para nível superior.

Outro edital CREA em andamento



O concurso CREA BA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia ) anuncia oportunidades para nível médio, técnico e superior.

Ao todo são 33 vagas mais formação de cadastro reserva. Veja a seguir a tabela de acordo com escolaridade:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente

Administrativo (nível médio) 16 + CR R$

2.822,19 Técnico em

Fiscalização (nível técnico) 07 + CR R$

3.532,24 Assistente

Técnico –

Informática (nível técnico) 02 + CR R$

3.532,24 Analista

Técnico –

Engenharia

Civil (nível superior) 01 + CR R$

11.718,00 Analista

Técnico –

Engenharia

Elétrica (nível superior) 01 + CR R$

11.718,00 Analista

Técnico da

COFIS (nível superior) 01 + CR R$

11.718,00 Analista –

Jornalismo (nível superior) 03 +

CR R$

5.771,67 Analista –

Sistema

(Informática) (nível superior) 02 +

CR R$

5.771,67

Quais são os requisitos necessários?

Confira os requisitos necessários para se inscrever em cada cargo:

Assistente Administrativo: Ensino Médio Completo.

Técnico em Fiscalização: Ensino Técnico completo em uma das áreas do Sistema Confea/CREA.

Assistente Técnico – Informática: Ensino Técnico Completo.

Analista Técnico – Engenharia Civil: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil regular com o sistema Confea/Crea e registro ou visto no Crea-BA.

Analista Técnico – Engenharia Elétrica: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica regular com o sistema Confea/Crea e registro ou visto no Crea-BA.

Analista Técnico da COFIS: Ensino Superior Completo em Engenharia Agrimensura ou Engenharia Cartográfica ou Geográfo , com registro ou visto no Crea-BA, com especialização em Geotecnologias. De modo a dominar o Sistema de Informação Geográfica e Geoprocesamento e conhecimento das ferramentas tecnológicas ARCGIS, e ou QGIS.

Analista – Jornalismo: Ensino Superior Completo em Comunicação Social – Jornalismo.

Analista – Sistema (Informática): Ensino Superior em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Sistema de Informação, Engenharia da Computação ou curso similar/correspondente na área de Tecnologia da Informação.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Provas do concurso CREA BA

As provas aconteceram no dia 21 de maio. O certame, por sua vez, foi dividido em fase objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatórias. Agora, os candidatos aguardam resultado da seleção.

Na parte objetiva, os candidatos foram avaliados mediante as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico/Matemático

Informática

Conhecimentos Gerais: Atualidades

Legislação

Conhecimentos Específicos

A prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos, foi aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva, dentro do horário previsto.