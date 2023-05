Inscrições Abertas para o Concurso da Prefeitura de São Paulo com Salários de R$ 8 mil!

O concurso Prefeitura SP ( São Paulo) oferta 175 vagas para Fiscal de Posturas e as inscrições estão abertas. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 31 de maio até 06 de julho.

O cadastro deve ser realizado pelo portal Vunesp. A taxa será de R$ 85. Os que desejam solicitar isenção poderão fazer pelo site da banca entre os dias 01 e 02 de junho.

Vagas edital Prefeitura SP

Ao todo são ofertadas 175 vagas para o cargo de Fiscal de Posturas, sendo 131 para ampla concorrência, 9 para PcD e 35 para negros.

Entretanto, é bom pontuar que um novo edital está chegando e nele serão ofertadas 32 vagas para Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG).

Atribuições dos cargos do edital Prefeitura SP

As funções dependem de cada carreira. Confira:

Fiscal de Posturas:

Buscar o contínuo aperfeiçoamento e inovação no desempenho das atribuições do cargo na gestão pública;

Desenvolver as relações de trabalho, com proatividade, determinação, responsabilidade social, ética, sustentabilidade, qualidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão pública;

Capacidade de superar o desempenho padrão e apresentar soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas para garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos, entre outras.

APPGG:



Implementação, supervisão, coordenação, execução, monitoramento e avaliação de projetos, atividades e políticas públicas da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de São Paulo;

As competências envolvem, entre outras, as áreas de planejamento e orçamento governamentais, gestão de pessoas, gestão da tecnologia da informação, gestão de recursos logísticos, gestão de recursos materiais, gestão do patrimônio, gestão de processos participativos, bem como a modernização da gestão e a racionalização de processos.

Para se inscrever em qualquer um dos cargos é preciso apresentar diploma de nível superior. Não tem área definida.

Sobre remunerações

O fiscal de posturas, segundo o edital Prefeitura SP, tem como remuneração inicial R$ 8 mil. Entretanto, este valor pode ser acrescido de abono e demais gratificações.

Por sua vez, o salário do cargo de APPGG é de R$ 9 mil (veja a estrutura remuneratória). Em consulta ao Portal da Transparência da prefeitura, é possível encontrar servidor ganhando entre R$ 9.632,52 e R$ 25.303,23 (bruto).

Alteração de cargos

A nomenclatura do cargo sofreu alteração, antes, o cargo de Fiscal de Posturas Municipais do Quadro de Fiscalização de Posturas Municipais – QFPM se chamava Agente Vistor.

Outra mudança realizada foi o quadro de Analistas que passou a contar com 300 cargos de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental – APPGG.

Como serão as provas?

As provas, de acordo com o edital Prefeitura SP, serão no dia 27 de agosto. Bem como, o certame vai contar com fase objetiva e discursiva que deverão acontecer em turnos diferentes.

Turno da manhã: prova objetiva; e

prova objetiva; e Turno da tarde: prova dissertativa – redação e estudo de caso.

A prova objetiva contará com 80 questões que serão divididas da seguinte forma:

10 – Língua Portuguesa;

10 – Unidades de Medidas e Raciocínio Lógico-Quantitativo;

15 – Noções de Direito;

24 – Legislação Municipal;

07 – Características do Município de São Paulo;

14 – Ferramentas Aplicadas ao Trabalho.

Antes de mais nada, a prova de redação, por exemplo, deverá contar com um texto e um estudo de caso.

Além disso, valerá 100 pontos e será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Segundo o edital Prefeitura SP , a fase visa avaliar as habilidades de escrita do candidato, que deverá escrever um texto dissertativo-argumentativo coeso e coerente sobre um determinado tema, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

No que se refere ao estudo de caso, por exemplo, a principal intenção é analisar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa.

Quando aconteceu o último edital Prefeitura SP ?

O último concurso aconteceu em 2015 e foi para o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental. A Vunesp foi a banca organizadora da seleção que contou com prova objetiva, discursiva, de títulos e curso de formação.