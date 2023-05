Inscrições Abertas para o Concurso SEE SP: 15 mil Vagas para Professores em Todo o Estado

Começa nesta segunda-feira, 15, o prazo de inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O edital foi publicado na última quinta-feira, 11 de maio, no Diário Oficial do Estado.

Os interessados têm até o dia 12 de junho para efetivar a participação no certame. Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Vunesp, banca responsável pela organização do concurso, e preencher a ficha de inscrição.

Ao todo, o concurso público oferece 15 mil vagas para contratação de professores com nível superior completo para atuação em diferentes disciplinas.

Os salários vão de R$ 3.125 e R$ 5.000 mensais dependendo da carga horária.

Vagas e salários Concurso SEE – SP

Ao todo, a SEE – SP oferece 15 mil vagas para contratação imediata. Desse total, 10.742 vagas são destinadas para Jornada Ampliada de Trabalho Docente 40 horas semanais e outras 4.258 vagas são para Jornada Ampliada de Trabalho Docente 25 horas de trabalho semanais.

As oportunidades são para as disciplinas a seguir:

Professor de Biologia;

Professor de Ciências;

Professor de Educação Artística (Artes);

Professor de Educação Física;

Professor de Filosofia;

Professor de Física;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Língua Estrangeira/Inglês;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Matemática;

Professor de Química e Sociologia.

Os salários oferecidos pela SEE – SP variam entre R$ 3.125 e R$ 5.000 dependendo da carga horária que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas oferecidas no certame, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente conforme segue:

São considerados habilitados a lecionar: Docentes Portadores de Curso Superior de Licenciatura, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente, e complementação nos termos da legislação vigente.

Na Educação Especial – os portadores de diploma de: a) Licenciatura em Educação Especial (Parecer CEE 65/2015); b) Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva; c) Licenciatura em Pedagogia, com habilitação específica na área da deficiência (ou da necessidade especial); d) Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, com curso de especialização realizado nos termos das Deliberações CEE 112/2012 e 197/2021;

Licenciatura em Pedagogia com Pós-Graduação lato sensu em educação especial, educação inclusiva, áreas das deficiências (auditiva, visual, intelectual, física, transtorno do espectro autista);

Licenciatura nos componentes curriculares com Pós- -Graduação lato sensu em educação especial, educação inclusiva, áreas das deficiências (auditiva, visual, intelectual, física, transtorno do espectro autista);

Licenciatura em Pedagogia bilingue em Língua Portuguesa e Libras para a área de deficiência auditiva;

Mestrado ou Doutorado na área de especialidade, com prévia formação docente em qualquer área de formação;

Especialização realizada nos termos das Deliberações CEE 112/2012 e 197/2021, com prévia formação docente em qualquer licenciatura.

Inscrições Concurso SEE – SP

Os interessados em participar do concurso da SEE – SP têm entre os dias 15 de maio de 2023 a 12 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame. O candidato pode se inscrever para até duas disciplinas.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Vunesp.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 (inscrição para uma disciplina) ou R$ 60 (para duas disciplinas).

Os candidatos doadores de sangue podem solicitar a isenção total da taxa, enquanto candidatos de baixa renda e estudantes podem solicitar a redução da taxa. Para ambos os casos, os interessados devem fazer o requerimento no site da Vunesp entre os dias 15 e 16 de maio.

Atribuições de cargo SEE – SP

Planejar, executar e avaliar o trabalho docente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho de acordo com o currículo adotado pela escola;

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

Zelar pela aprendizagem dos alunos, promovendo ações para o desenvolvimento integral e socioemocional;

Realizar o registro de observações do aluno, seu desenvolvimento e processo de aprendizagem;

Participar de atividades complementares, reuniões pedagógicas, conselhos de classe e eventos escolares;

Planejar, coordenar e avaliar a execução do projeto político-pedagógico da escola;

Acompanhar e orientar o trabalho dos professores, promovendo a reflexão sobre práticas pedagógicas;

Participar do processo de avaliação institucional e propor melhorias;

Realizar ações de formação continuada para os professores;

Assessorar a direção da escola na implementação de políticas educacionais;

Participar de reuniões, comissões e grupos de trabalho na escola.

Etapas concurso SEE – SP

O concurso público para a SEE – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

Haverá também prova discursiva e prova técnica em formato de vídeo aula.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 6 de agosto de 2023.

O prazo de validade do concurso SEE SP será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.